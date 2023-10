Primeras palabras de Pedro J. Ramírez tras confirmarse que se convertirá en abuelo junto a Ágatha Ruiz de la Prada

Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez van a convertirse en abuelos por primera vez. Tristán, el hijo mayor del exmatrimonio, espera su primer hijo junto a su pareja, una prestigiosa científica vasca. La noticia la desveló en exclusiva el diario "ABC" este fin de semana, algo que ha pillado a todos desprevenidos. "Tristán, que es el hombre de mi vida, nunca me había comentado su deseo de ser padre. Y ahora me he enterado a los cuatro meses", revelaba la diseñadora de moda, que aún sigue sin asimilar que será abuela primeriza en los próximos meses.

Pedro J, Ramírez, durante la entrega de los Premios Planeta en Barcelona, se ha pronunciado sobre la futura paternidad de Tristán. El director de "El Español", acompañado por Cruz Sánchez, su mujer, ha declarado que le desea la "máxima felicidad" a su hijo, pero que es "algo que le concierne a él".

"Tristán es una persona muy reservada y desde luego yo no voy a ser quien de tres cuartos al pregonero. Cualquier cosa que haga feliz a mi hijo me hará feliz a mí, pero ínsito, es algo que es él quien lo tiene que manifestar", ha señalado sobre sobre el asunto.

El hijo mayor de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, a pesar de haber nacido en una de las familias más mediáticas de nuestro país, siempre ha vivido alejado de los focos, intentando preservar al máximo su intimidad. Nació en 1987 y estudió Historia fuera de nuestro país, aunque el el joven ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la moda y del textil. Durante seis años, Tristán trabajó en las sedes de Inditex de India y de China hasta el año 2015, que comenzó como consejero delegado de la marca Ágatha Ruiz de la Prada, firma de su progenitora, en la que también trabaja su hermana Cósima.