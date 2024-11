Última hora del estado de salud de Ortega Cano: "Va para largo"

Hace un mes Ortega Cano sufrió un aparatoso accidente en el metro de Madrid, motivo por el que tuvo que ser ingresado de urgencias. Desde ese día, el diestro continúa convaleciente y está recuperándose de la caída tras romperse el húmero. Fue el propio diestro el encargado de actualizar su estado de salud hace quince días: "Pues ahí vamos... ahí vamos. Parece ser que no va a haber que operar. A base de hacer ejercicio trataremos que salga para adelante, aunque está molesta la cosa".

Aunque va a ser una recuperación lenta, poco a poco Ortega Cano va mejorando y ahora ha sido su hija Gloria Camila la que ha desvelado cómo se encuentra ahora mismo su padre, más de un mes después de su accidente. Tal y como ha explicado la joven durante los premios Poder Femenino de "Yo Dona", el torero está centrado en su "rehabilitación" y, aunque "va para largo", lo cierto es que "está animado, con ganas de ponerse bien ya del todo y enfocado en cuidarse, estar tranquilo y estar bien para curarse lo antes posible".

Gloria Camila, su alegría por el embarazo de Isa Pantoja Europa Press

El accidente de su padre coincidió con su ruptura con David, con el que ha estado saliendo estos últimos años. Gloria Camila, desde que confirmó la noticia, no ha dudado en deshacerse en elogios hacia su ex ante las cámaras. A pesar de haber tomado caminos separados, ambos se guardan todavía mucho cariño, respeto y amor. En esta nueva etapa como soltera, la influencer está centrada en los suyos y volcada en Ortega Cano, que se encuentra ahora mismo convaleciente.

Este fin de semana, tal y como ella misma ha revelado, estuvo como voluntaria anónima en Valencia ayudando a las víctimas de la DANA. Sobre este asunto, Gloria Camila ha sido muy crítica con los creadores de contenido que han ido a hacerse una foto. "Hemos estado este fin de semana, pero yo soy muy dada a no tener que publicarlo para decir que he ayudado. Si no has subido una foto en Valencia parece que no eres nadie. No hace falta decirlo, pero creo que es importante estar con ellos", ha declarado la joven.

Además, no ha dudado en reaccionar al nuevo embarazo de Isa Pantoja. "Yo me alegro, muy bien, siempre una llegada de vida es muy buena. Un niño o una niña siempre es una alegría, y al final es un amor que vamos a dar a algunos que no lo ha recibido, y creo que nos metemos más en ese papel", ha expresado Gloria Camila sobre la hermana de Kiko Rivera.