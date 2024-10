Gloria Camila vuelve a la carga y sentencia a Rocío Carrasco: "No se puede querer lo que no se tiene"

La entrevista de Isa Pantoja en “¡De viernes!” sigue dando que hablar. La hija de Isabel Pantoja se abrió en canal y compartió con millones de espectadores las humillaciones y trato vejatorio al que parte de su familia la sometió durante su niñez y adolescencia. Entre los terribles episodios que recordó se encuentra la ocasión en la que su hermano Kiko Rivera la regó con una manguera al grito de “sucia” tras conocer que había estado con un chico.

Declaraciones que han consternado a la opinión pública más seguidora de la crónica social, entre quienes se encuentra Gloria Camila Ortega. Como Isa Pantoja, también es adoptada y se solidariza con ella por el mal trato que le dio su familia a consecuencia, en parte, de su origen foráneo, aunque recalca que en su caso siempre se sintió amada.

“Yo no sé si es verdad o no, si ha sido así y si se siente mal, evidentemente yo la apoyo y le mando mi cariño, que al final eso hay que trabajarlo poco a poco. Sobre la adopción, pienso que hay mucha gente adopta para aparentar, para que se vea lo buena persona que es; y otra gente que adopta porque así lo siente. Al final es un amor que se da de verdad y se siente, no hay que hacer diferencias ni nada”, ha comentado Gloria Camila Ortega.

Además, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha insistido en que sus padres nunca la hicieron sentir diferente, ni a ella ni a su hermano José Fernando, por ser adoptada: “Nunca me he sentido excluida. Siempre se me ha tratado como una hija más, mi madre siempre ha dicho 'mis hijos' y siempre me ha dado el cariño igual, digan lo que digan”.

Gloria Camila, como hija adoptada, se pronuncia sobre el duro testimonio de Isa Pantoja Europa Press

Ha sido en ese momento cuando ha aprovechado para lanzar una suerte de dardo que parece dirigido a Rocío Carrasco, su hermana, que no tiene contacto con ella ni con buena parte de su familia más mediática desde hace años. “Por otras personas sí me sentido excluida”, ha sentenciado la diseñadora de Bakkus, su propia firma de moda.

Aunque al principio no se ha referido directamente a su hermana, poco después no ha tenido reparos a la hora de expresar que “no se puede querer algo que no se tiene”, haciendo referencia a la nula relación que mantienen desde hace más de una década.

Soltera de nuevo

Además de pronunciarse sobre la polémica que ha sacudido a Isa Pantoja, Gloria Camila también ha sido muy sincera en lo que respecta a su reciente ruptura con David García, que había sido su pareja en los últimos 5 años. Pese a la separación, la influencer solo tiene buenas palabras para él: “David es una persona muy importante, ha sido fundamental en mi vida, es maravilloso, le deseo lo mejor. Nos queremos y nos tenemos un respeto muy grande y un cariño”.

Gloria Camila y David García, su novio GTRES

Sobre las razones que motivaron la ruptura, Gloria Camila se vale de uno de los temas más famosos de su madre para comentar que “no era nuestro momento y se nos rompió el amor de tanto usarlo”. Eso sí, no cierra la puerta a una futura reconciliación: “El tiempo lo dirá”.