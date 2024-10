Michu vuelve a estallar contra Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando: "Familia de mierda"

Cada poco tiempo, la paz que se parece haber alcanzado entre Michu y la familia de José Fernando, su expareja y padre de su hija María del Rocío, se ve rota por un nuevo ataque de la andaluza. Aunque en el pasado todos han intentado poner de su parte y llegar a un punto de entendimiento, la situación ya se antoja irreconciliable.

Lo que más molesta a Michu es la desatención que, según ella, sufre su hija pequeña de parte de su familia paterna. Por lo visto, la niña participará en los próximos días en una actuación de baile flamenco y necesitaba un traje que su madre no podía asumir económicamente. Por fortuna para ella, una buena amiga se lo ha regalado, un gesto que, recrimina, no ha tenido Ortega Cano, ni Gloria Camila ni José Fernando.

“(Su amiga) le ha pagado a Rocío un traje de flamenca, cosa que no me esperaba y que no ha hecho su familia en la vida por la niña. Además, (su amiga) se ha pillado un AVE para el 17 de noviembre y viene a verla a concursar, cosa que no hace su puta familia de mierda”, ha indicado una molestísima Michu en sus redes sociales.

Además, ha querido recalcar que no necesita ayuda económica de nadie y que puede sufragar los gastos de su hija por su cuenta, pero quiere exponer que incluso sus amigas tienen detalles con su hija que no se ven reflejados por parte de su familia paterna. Michu aclara que no quiere dinero, sino que le habría bastado con que alguno de ellos hubiera hecho un hueco en su agenda para viajar desde Madrid y ver desde el público la actuación de la pequeña María del Rocío. En cambio, ni su padre, ni su tía ni su abuelo estarán allí. “No aportan nada, y no me quejo de la economía. Me quejo de la atención emocional y todo lo que conlleva”, insiste la andaluza.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío Michu Instagram

Además, Michu ha querido explicar que se gana la vida de varias formas, desde la lectura del tarot hasta colaboraciones en otros trabajos. Por fortuna, se vio hace siete años con la capacidad de comprar su casa, lo que le permite vivir algo más desahogada al no ser esclava de un alquiler o hipoteca.

De momento, nadie de la familia de Ortega Cano se ha pronunciado sobre este nuevo ataque de Michu, pero atendiendo a los enfrentamientos del pasado, es posible que no tarden en hacerlo.