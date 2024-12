Última hora del estado de salude Raphael: sus hijos desvelan cómo se encuentra el artista una semana tras su accidente cerebrovascular

Raphael continúa ingresado en el hospital 12 de octubre de Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado martes durante la grabación del especial navideño de TVE. Aunque se esperaba que recibiera el alta este fin de semana, finalmente el artista sigue hospitalizado y su familia, diariamente, actualiza su evolución en las puertas del hospital.

Anoche, su hija Alejandra, explicó que, de momento, "no hay novedad. "No tenemos ni idea. Cuando los médicos consideren que se puede ir a casa, pues a casa. Ya me gustaría decirte otra cosa", declaró sobre cuándo regresará Raphael en casa. "De momento no hay conclusión, entonces no te puedo decir mucho más", añadió.

Alejandra Martos, resignada ante la posibilidad de que Raphael continúe ingresado en Nochebuena Europa Press

Sobre cómo se encuentra Raphael, Alejandra Martos expresó que "está bien, está tranquilo, pero a veces las cosas son más largas de lo que quisiéramos y ya está". De momento, desconocen si podrá pasar Nochebuena y el día de Navidad en casa. Hay que ser paciente, ir paso a paso y ya está. De verdad, no sabemos nada todavía. A ver si mañana podemos saber algo. Y si no toca estar en Nochebuena, pues no toca. No pasa nada, lo importante es que esté bien", finalizó la hija del artista.

Continúa de pruebas

Jacobo Martos, a su llegada ayer al hospital, explicó que hoy continuarían haciéndole pruebas y que no había ninguna "novedad" de momento. "No, no lo sabemos, no sé de dónde salen los rumores, pero no sabemos, no sabemos si saldrá mañana o pasado, esperemos que pronto, pero ni idea", declaró el hijo de Raphael sobre los rumores de su posible salida del hospital en las próximas horas.

Tanto la mujer de Raphael, Natalia Figueroa, como sus hijos, coinciden en que el artista se encuentra bien y evoluciona favorablemente. Ahora, solo queda esperar a que reciba el alta hospitalaria una vez terminadas todas las pruebas médicas programadas.