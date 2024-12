Kiosco: La preocupación por el estado de salud de Raphael y José María Almoguera, los grandes protagonistas de las revistas del corazón

Esta semana todos los números de las revistas del corazón han adelantado sus ediciones dos días, ya que el miércoles coincide con el día festivo de Navidad. Esta mañana hemos arrancado la semana con el kiosco semanal, que tiene como protagonistas de estos últimos días de 2024 a Rosa López junto a su pareja Iñaki en "Semana", concediendo una de sus entrevistas más personales hasta la fecha. "Si no hubiera sido por él, lo habría dejado todo", dice el titular de la portada.

En "Lecturas", José María Almoguera vuelve a avivar el conflicto con su madre, Carmen Borrego, antes de su inminente entrada a "Gran Hermano Dúo". "En su entrevista, el nieto de María Teresa confiesa que "mi madre y yo aún no estamos curados" y que "no he olvidado los malos momentos".

Diego Simeone y Carla Pereyra protagonizan la portada de la revista "¡Hola!" junto a sus dos hijas, Francesca y Valentina. El matrimonio abre las puertas de su casa por Navidad y desvela cómo disfrutarán de estas fechas tan señaladas. Junto a la familia, Cristina Pedroche revela nuevos detalles de su vestido para las Campanadas y Helen Lindes posa en la recta final de su embarazo junto a Rudy Fernández.

Aitana y las posibles pistas de su posible reconciliación con Miguel Bernardeau protagoniza la portada de la revista "Diez Minutos". Además, José María Almoguera, pillado con una desconocida chica disfrutando de una cita antes de entrar en "GH Dúo".

La preocupación por el estado de salud de Raphael protagoniza todas las portadas de esta semana -a excepción de "¡Hola!"- y todas las miradas continúan puestas en el artista y en su evolución, una semana después de haber sufrido un accidente cerebrovascular.