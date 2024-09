Última hora de Julián Muñoz: “Está grave, tiene mucho miedo a morir”, según su nieto

Julián Muñoz ha tenido que ser ingresado de nuevo en el hospital, ante un empeoramiento de su estado de salud. Como es normal, la preocupación de su entorno es mayúsculo ahora, pues se temen lo peor, mientras comienzan a establecer su base de nuevo en el HC Marbella Internacional Hospital. Un ingreso dos días después de su última entrevista en televisión, que se produjo esta vez en silla de ruedas, ante las dificultades que presentaba para caminar, como sí podía hacer hace tan solo unas semanas atrás ante los objetivos de las cámaras. Tiene un “cáncer galopante” y los médicos han definido la enfermedad como “incurable”, lo que hace que todas las miradas estén puestas en el centro a la espera de novedades. Pero también éstas llegan desde la televisión, ya sea con últimas horas o a través del testimonio de su familia, como así ha hecho por ejemplo su nieto Fran Redondo en ‘TardeAR’.

Julián Muñoz junto a una de sus hijas Gtres

Antes de que el joven ocupase su asiento para charlar con Ana Rosa Quintana, desde la competencia en ‘Y ahora Sonsoles’ se explicaba que el alcalde “no ha recibido visitas después de Mayte Zaldívar, pero esto entra en los planes de la familia. La prioridad es que descanse y esté tranquilo en estas horas tan decisivas”. Se señala que “el estado de salud es preocupante”, que el tratamiento está siendo muy agresivo y que “Julián se está enfrentando a un momento en el que las defensas no pueden más”. Más allá ha ido Paloma García Pelayo, que reconoce que “él sabe que se va a morir, es perfectamente consciente de la situación. Otra cosa es ver cómo las cosas van yendo a peor. La propia Mayte ha dicho que esa prueba no sale todo lo bien que la familia esperaba, pero no se pierde la esperanza. Desde el punto de vista anímico, me confirman que se ha venido abajo”.

La familia al completo está volcada ahora en hacer más llevadero su ingreso en el hospital. También en calmar las aguas y arrojar luz a su situación llegado el caso, como así ha querido hacer su nieto Fran, quien copase titulares en su día por hacer bromas de mal gusto sobre la herencia de su abuelo. El joven, nervioso en el plató de ‘TardeAR’, reconoce que el estado del ex edil marbellí es “grave”, además de imprevisible: “Con esta enfermedad no sabe uno cuándo le dan los altibajos”, confirmando los peores presagios de la familia de un final inminente: “No te voy a mentir, estamos a expensas de que nos diga el médico”.

Pese a que las previsiones no sean nada positivas, lo cierto es que el nieto de Julián Muñoz quiere destacar por encima de todo la fortaleza que está demostrando su abuelo: “Tiene muchas ganas de vivir, tiene mucho miedo a morir y ganas de seguir viviendo, luchando y de seguir con nosotros”. Toca esperar. Ahora, tal y como destaca, el objetivo de sus seres queridos es que se sienta acompañado en su proceso: “Me encanta que sienta el calor de los nietos y que se sienta lo más arropado, porque le queremos mucho” y no duda en presumir una y otra vez de él al destacar que “es una persona impresionante”.