Preocupación por el agravado estado de salud de Julián Muñoz

El estado de salud de Julián Muñoz ha empeorado. Según anunció el programa "Fiesta" el pasado domingo, 15 de septiembre, el exalcalde de Marbella está de nuevo ingresado, ahora en el Hospital Internacional de Marbella, por un grave empeoramiento del cáncer de pulmón que padece. Este viernes, Muñoz reaparecía en televisión para dar su última entrevista en los medios de comunicación. "No sé el tiempo que me queda pero no voy a conceder ninguna más", aseguraba en "¡De Viernes!":

En la entrevista grabada, Julián Muñoz reconocía que tiene miedo a morirse porque ahora se encuentra en un momento en el que es "absolutamente feliz" junto a su familia y su mujer Mayte Zaldívar.

Julián Muñoz Gtres

Además, Julián expresaba durante su entrevista que el tratamiento le ha dejado "jodido, pero feliz". "Desde el mes de enero, con dos vértebras rotas, me han puesto morfina y ha sido terrible. Lo pasé muy mal con la quimio y ahora tomo 20 pastillas diarias. He tenido dos o tres infartos, un ictus, y el azúcar me ha dejado sin vista en un ojo…", explicaba. Fue durante el programa donde Mayte Zaldívar actualizó el estado de salud de su pareja: "Se encuentra en una bajada. Hemos tenido una noticia que le ha dejado más bajo y esperamos que se vaya recuperando. La última prueba no ha sido la que todos queríamos que fuese. No era lo más deseado por nadie".

A consecuencia de esta bajada, este domingo 15 de septiembre, fue ingresado de urgencia en el Hospital Internacional de Marbella.