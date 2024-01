Bertín Osborne planta a Arévalo en su funeral y se arrepiente de su última discusión

Este 2024 acaba de empezar y Bertín Osborne ya necesita un descanso. Comenzó con la noticia del nacimiento de su hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, entre reproches y advertencias de que él no piensa “ejercer como padre”. Al día siguiente se acuesta con la dolorosa noticia de la muerte de su buen amigo, Paco Arévalo, que perdía la vida a los 76 años en su domicilio de Valencia. Pero a este revés se le unen las críticas que está recibiendo, no solo por no querer hacerse cargo de su último vástago, sino también por no estar presente tampoco en el último adiós del humorista. Todos pensaban que estaría en el tanatorio de los Naranjos de Valencia o en el Cementerio de la Paz este viernes, pero ya ha dejado claro que no podrá ser.

Arévalo Gonzalo Pérez La Razón

El presentador ha resultado contagiado de coronavirus, haciendo frente a los síntomas y tratando de no propagar más la enfermedad. De ahí que se encuentre recluido en casa y sin opción a viajar a Valencia para estar junto a la familia de su amigo: “Fuentes cercanas al cantante han contado que no podrá viajar a Valencia porque se encuentra indispuesto por Covid”, apuntaban desde el programa ‘Vamos a ver’. Pero tampoco se ha puesto en contacto con los hijos de Arévalo, como así decía Francisco, el mayor, al llegar al tanatorio en la mañana de este jueves. No sabemos si después ha tenido ocasión de dar el pésame, aunque sea a través de una llamada de teléfono que les reconforte en tan duros instantes.

Sea como fuere, Bertín Osborne sí ha podido hablar por teléfono con el programa de Cuatro ‘En boca de todos’. Lo hacía para desahogarse sobre lo que siente ante esta pérdida: “Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano. Me llamó mi otro hermano José Luis López, El Turronero, y casi me da un chungo”. El cantante está dolido no solo por tener que decir adiós a su íntimo, sino también porque se arrepiente de lo que pasó hace tan solo unas semanas atrás, cuando tuvieron una amarga discusión. “Ha sido especialmente doloroso porque hace un mes tuve una bronca por teléfono porque yo soy una persona que me cuido y hago deporte y Paco su punto de inflexión fue la muerte de Elena y desde ahí se medio abandonó. De repente se ha puesto en 40 kilos más de lo que debería pesar, no andaba porque le dolían las rodillas”.

El ver cómo Arévalo desperdiciaba la oportunidad de vivir por el dolor de la muerte de su esposa, Bertín Osborne fue muy duro con él para animarle a salir adelante: “Le pegué un broncazo, le dije de todo y no sabes lo que me arrepiento y le dije ‘cualquier día te va a pasar algo y vas a dejar a tu familia’. Cuando me lo contó anoche José Luis casi me da a mí un infarto, porque me arrepentí de habérselo dicho”, se lamenta el cantante. La última conversación que tuvo con su amigo fue una discusión y se dijeron cosas de las que no se siente orgulloso ahora: “Desde ese día se cabreó conmigo porque le dije eso. Él se ha ocupado de él mismo, menos de él mismo. Yo he asumido que es un infarto, porque otra cosa no tenía, ha sido un infarto casi al 90%”, se reafirma, aunque aún no hay confirmación de la autopsia.