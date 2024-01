Bertín Osborne, sobre su nuevo hijo: «No quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré»

Ayer Bertín Osborne se convertía en padre de su séptimo hijo. Hoy el artista es portada de "¡Hola!" publicación en la que ha revelado sus planes con respecto al pequeño. A día de hoy, el presentador esta con su familia y sus niños en Sevilla. "No sé si el viernes se desplazará a Madrid», explicó el colaborador José Antonio Avilés en "Así es la vida", que añadió que «a esta hora se encuentra en la finca y no tiene intención de ir al lado de la madre de su hijo», en relación a Gabriela Guillén.

En entrevista a la citada publicación, Bertín Osborne asegura que no tiene intención de criar al niño: «He decidido que no voy a ser padre. No quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré», ha explicado en relación a la prueba de paternidad a la que se va a someter el bebé para confirmar que es suyo. «Lo ha reflexionado y es una decisión principalmente familiar, a la que se lo debe. Esta decidido y va a esperar a que ese bebé nazca», dijo la periodista Paloma García Pelayo en "Y ahora Sonsoles". «Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas», ha añadido a la citada revista del corazón.

«Gabriela es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella», añade Osborne sobre la madre del pequeño, dejando claro que de momento ella ha rechazado recibir ninguna ayuda: «Es muy injusto que la acusen de tener un interés».

«A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial», ha reconocido sobre su exmujer y madre de sus dos hijos pequeños.