Cuando Arévalo y Bertín Osborne se pelearon a cuenta de una paella y del rey Juan Carlos I

El humorista Paco Arévalo falleció el pasado martes 2 de diciembre a los 76 años de edad en su casa de Valencia. Últimamente, no corrían buenos tiempos para el cómico mediterráneo, que vio como sus chistes "políticamente incorrectos" quedaban obsoletos y desfasados en una sociedad que ha cambiado a marchas forzadas y que tiene una piel muy fina.

De los últimos éxitos que se le recuerdan a Arévalo fue 'Dos mellizos', la obra de teatro que hizo junto a su amigo Bertín Osborney que en el año 2011 giró por toda España, y que estuvieron incluso presentando en 'El Hormiguero'.

Años después, en 2017, esa estrecha unión entre Bertín Osborne y Arévalo estuvo a punto de romperse a causa de que el segundo subiera una foto impertinente a Twitter. Se trataba de una fotografía grupal con ellos comiendo una paella, una instantánea en la que aparecían también el rey emérito Juan Carlos I y la infanta Elena.

La foto de la discordia Twitter

Desde entonces, según Arévalo, que ha aprovechó su ruta por platós de Mediaset explicándolo todo, Osborne quiso parar el trato con él, sin llegar a cogerle llamadas de teléfono.

El cómico reveló que Bertín consideraba que con la imagen "lo había fastidiado todo", como por ejemplo, una supuesta cacería que se iba a hacer con el monarca emérito. "He cometido una torpeza", confesaba.

Meses más tarde, en un nuevo capítulo de la historia, Arévalo contó en el programa 'Viva la vida' que ya todo es agua pasada.

"Nos hablamos, nos chateamos, y todo se olvidará con el tiempo. Para mí está olvidado", declaró el propio Arévalo en Telecinco. "Lo que he hecho, fue sin maldad", "él me sigue queriendo y yo a él también", confesó, además de recalcar que "he cometido una gran torpeza".

Hoy, no pocos están pendientes de un posible mensaje público del cantante jerezano tras la pérdida de su amigo. Hasta la fecha no se ha pronunciado públicamente al respecto.