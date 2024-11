Valeri, examante de Escassi, estalla contra Alexia Rivas: "Yo no necesito salir desnuda para hacerme famosa"

Valeri Cuéllar, una de las amantes reconocidas de Álvaro Muñoz Escassi, se ha visto inmersa en una vorágine mediática cuya trama incluye chantajes, extorsiones e incluso filtraciones de vídeos de contenido íntimo, todo supuestamente, claro. El asunto ha llegado a los tribunales y hace solo unas semanas la colombiana y el jinete se vieron las caras en sede judicial para ratificar sus respectivas demandas.

El jinete demandó a la mujer con la que fue desleal a María José Suárez después de que esta le amenazara -recuerden, siempre supuestamente- con hacer público su affaire si no le hacía un pago de 1500 euros. Cuéllar, por su parte, demandó a Escassi por confirmar en una entrevista en televisión que ejerce la prostitución, acusándole de un supuesto delito de revelación de secretos amparándose en la protección de su derecho al honor y a la intimidad.

Este viernes, el jinete ha vuelto a personarse en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla para mostrar en su teléfono móvil las pruebas que demostrarían que Cuéllar intentó extorsionarle. “Todo está bien”, ha comentado Escassi al tiempo que recalcaba que “confío en la Justicia”.

Alvaro Escassi, ante el juez para demostrar la extorsión de Valeri Cuéllar Europa Press

Un asunto comentado y manido en las tertulias de crónica social, y la periodista Alexia Rivas ha sido una de las más implicadas en este sentido. La colaboradora del programa “Vamos a ver” se ha mostrado a favor del jinete y ha compartido información que podría resultar incómoda para Valeri Cuéllar, que no ha dudado en responder en redes sociales a lo que ella considera ataques de parte de la tertuliana.

“Siempre he dicho que la que tiene pasado perruno es la que más habla. Alexia, quédate callada y no metas tus narices donde no sabes. Estás ahí sentada (en el plató de televisión) por meterte en una relación (de un hombre) que sabías que estaba comprometido, a diferencia de mí. Quieres ir de dama, pero no lo eres”, comienza diciendo sobre el pasado affaire de Rivas con Alfonso Merlos, un escándalo que disparó sus índices de popularidad.

Alexia Rivas Instagram Instagram

Además, Cuéllar recalca que “no necesito sentarme en ningún plató de televisión. Gracias a Dios, hasta ahora he conseguido lo que quiero sin platós de televisión. Tampoco necesito salir desnuda para hacerme famosa, así que calladita te ves mejor”.

Se refiere Valeri a la polémica intervención de Alfonso Merlos en directo en Youtube, que por accidente enfocó a Alexia Rivas mientras caminaba con poca ropa por su casa, imágenes que rápidamente se viralizaron y que destaparon su aventura.