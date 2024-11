Valeri, examante de Escassi: "No le tengo el menor miedo"

En apenas unos días se conocerá la sentencia de la demanda puesta por Álvaro Muñoz Escassi contra la colombiana Valeri Cuellar. El jinete acusa a esta mujer de 29 años de haberle amenazado, algo que ella niega rotundamente, y como recordarán nuestros lectores, Álvaro contrató los servicios sexuales de Valeri el pasado mes de mayo, cuando todavía estaba unido sentimentalmente a María José Suárez, y también mantienen otro proceso judicial paralelo al anterior, iniciado por ella por “revelación de secretos”. Una demanda admitida, y cuyo proceso se inició el pasado 17 de octubre.

¿Cómo le está afectando esta confrontación?

Me encuentro tranquila y excelente. Confío plenamente en la Justicia y espero que se archive la demanda de Escassi, porque él no tiene pruebas de nada, nunca le he amenazado.

¿A la vista de las circunstancias, que opinión tiene de Álvaro?

Que es lo peor…

¿No han hablado para arreglar sus desavenencias en privado?

No, ni lo deseo.

Solamente se vieron una vez, ¿no?

Sí.

¿Cree que aparte de sexo buscaba algo más en usted, el morbo de acostarse con una mujer transexual?

Imagino que sí. Pero veo que ahora está utilizando esta historia como negocio, para ganar un dinero en los platos televisivos. Le gusta pasar por encima de las personas y dejar a todo el mundo mal, sin importarle los demás.

Álvaro Muñoz Escassi acude a los juzgados a ratificar su demanda por extorsión contra Valeri Cuéllar Europa Press

¿Se sientes humillada por ese hombre?

Claro, intenta humillarme ante toda España.

¿Habrá más demandas por su parte?

De momento le tengo denunciado por revelación de secretos, pero estoy pensando en hacerlo también por atentado al honor, injurias y falso testimonio.

¿Todo este asunto le está perjudicando profesionalmente?

Me ha perjudicado más personalmente, estoy en tratamiento psicológico, tengo ataques de ansiedad y no me quedó más remedio que acudir varias veces por Urgencias a un hospital…

Sinceramente, ¿Escassi le causa algún miedo?

No le tengo el menor miedo. Cuento con buenos apoyos, sobre todo de una persona muy importante que me está ayudando en todo este proceso.