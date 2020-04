¡Surrealista!: encargaron a Alexia Rivas averiguar quién era la amante de Alfonso Merlos

El programa Socialité encargó, entre otros, a su redactora, Alexia Rivas, que investigara la identidad de la chica que aparecía, semidesnuda, en el programa en el que participaba Alonso Merlos tras descubrirse su infidelidad a Marta López. El director del programa, en una reunión telemática con la redacción, propuso a Alexia que, dada su amistad con Alonso Merlos, investigara quién era la chica que se había colado en “El estado de Alarma”.

Según han confesado algunos redactores que también participaron en la reunión telemática, Alexia no dijo que era ella en un primer momento, pero acabó llamando a su director para confesarle que era ella, cuando supo que Marta López la había identificado y que estaba dispuesta a dar su nombre.

Según ha comentado en Sálvame otro redactor del programa Socialité, que presenta María Patiño, Alexia se mostró muy preocupada al ser descubierta ya que no quería que se hiciera público. A pesar de ello, y viendo que la información ya se había difundido entre algunos profesionales del medio, se decidió hacerlo público. De hecho, fue la propia María Patiño quién dio la exclusiva el mismo viernes en Sálvame.

Los motivos por los que María Patiño no fue condescendiente con Alexia Rivas.

A muchos sorprendió la actitud que ha mantenido María Patiño con Alexia, redactora de Socialité, pese a que fue en su programa dónde la bella reportera habló, por primera vez y gratis, de su relación con Alfonso Merlos. Lejos de facilitar las cosas a su redactora, María Patiño cuestionó todas las declaraciones de Alexia e incluso le recriminó, duramente, haberse saltado el confinamiento para irse a casa de Merlos.

Patiño no dudó en regañarla por su irresponsabilidad, remarcando que eran muchas las parejas que llevan casi dos meses confinados por separado. Pero además, ahora se sabe que la relación entre ambas no es buena pese a trabajar en el mismo programa. Al parecer María es consciente de que Alexia prefiere a Nuria Martín como presentadora en el programa de los fines de semana.

Según ha contado María en Sálvame, estaba al tanto de que a Alexia “no le gustaba”. “Sé lo que dice de mí. Soy consciente de que no le gusto como presentadora y que le gusta más Nuria Marín. Me enteré a las 48 horas de pasar esto. Lo que me parece penoso”. Según la presentadora, esta información llegó a sus oídos por alguien muy cercano a ella, que escuchó en la cena de Navidad de la productora del programa Socialité, los halagos de Alexia hacia Nuria en detrimento de Patiño.