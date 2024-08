Valeria Mazza: "Milei le ha devuelto la esperanza al país. Hay que ir más allá de ideologías"

Cuenta atrás para la XV Gala Starlite que, otro año más, ha reclutado en sus solidarias filas a la multidisciplinar Valeria Mazza (Buenos Aires, 1975) como una de las anfitrionas. Una noche con invitados VIPS, con Will Smith como cabeza de cartel, actuaciones de relumbrón y la filantropía como motor, donde la ex top model argentina es un valor: «El trabajo de la Fundación Starlite tiene ver con la educación, que es una de las causas en las que estoy involucrada en Sudamérica. Estoy feliz de participar en la gala de hoy en Marbella, ayudando a amplificar este mensaje y acompañada por Carlos Latre». Entre sus futuribles, su regreso a Telecinco con «Bailando con las estrellas» en el mes de enero. Hasta entonces, gestionar su gran proyecto vital: su familia.

Valeria, esta edición de la gala Starlite es especial por la participación de su hija Taina. ¿Cómo vive que le haya salido artista?

Taina estudia canto, actuación, baile, comedia musical... Este año, Antonio José, con el que ha cantado en eventos privados, la ha invitado a estar en el escenario de Starlite. Es una alegría y también un desafío para ella.

Verbaliza que su mayor éxito es su familia. Háblenos de ella…

Siempre soñé con esta familia numerosa y estamos orgullosos de nuestros hijos, educados con valores, con límites y mucho amor. Balthazar tiene 25 años, es ingeniero industrial y vive en Madrid. Tiziano tiene 22 y está estudiando negocios digitales en Argentina, viaja nueve meses al año porque está en el equipo nacional de esquí. Benicio también estudia negocios digitales y Taina es la artista.

Al cumplir los 50, se regaló un documental donde rebobinaba su vida para Paramount +. «Un sueño dorado», lo tituló. Al repasarse, ¿qué ha descubierto?

A los 50 sentí que era un momento de reflexionar. Buscando el material, reviví momentos y fue muy lindo recorrer mental y emocionalmente mi vida. La vida es un vídeo, no es una foto, he tomado muchas decisiones, también con Alejandro Gravier, mi marido. Lo fundamental es nuestra familia y hemos crecido alrededor de este objetivo.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Starlite Gtres

Venía de una familia humilde en la zona de Paraná, en Argentina. ¿Cómo fue esa infancia?

Mi vida era ir al cole, volver a casa, por la tarde ir al club a nadar, salir a jugar con los vecinos. Fue una infancia de mucho amor. Mis valores se formaron allí.

Tengo entendido que los suyos además de llamarla «la rusa», la apodaban «coronel». ¿Tanto manda?

De pequeña en Paraná me llamaban «la rusa» y «coronel», como algo simpático. Tengo una finca, que se llama «Valeria», en Punta del Este, donde pasamos el verano hasta con 25 amigos. Yo organizo todo y todo el tiempo estoy con los horarios, poniendo las reglas. Por eso me bautizaron así.

Fue la primera gran top model de Hispanoamérica, coronando los 90 al lado de Naomi Campbell o Claudia Schiffer. ¿Qué tenía esa generación de modelos para que su influjo siga vigente?

Cuando llegué, la moda estaba de moda. Después me lo he trabajado mucho, con grandes diseñadores, grandes desfiles, grandes fiestas…Aprendí lo que me gusta y lo que no.

Como formadora de maniquís, ¿hasta qué punto la anorexia y la bulimia siguen ahí?

La anorexia y la bulimia están en la sociedad. Se las asocia al mundo de la moda y creo que es subestimarlo. En el mundo de la moda trabajas con el cuerpo y tienes que estar entrenada. Y el límite es la salud. No vale la pena enfermar para entrar en un vestido.

Valeria Mazza attending the Filming Italy Festival at Forte Village Resort on July 24, 2021 in Santa Margherita di Pula, Italy. D'Avanzo Maurizio/IPA/ABACA GTRES

Ha actuado en “Mask Singer” (Antena 3) y conducido un programa de baile en Telecinco, ¿qué opina de la tele de aquí?

Estoy feliz de haber conducido «Bailando con las estrellas». Estuvimos cuatro meses instalados aquí, nuestros hijos iban y venían, y fue un éxito laboral. Nos han confirmado que en enero estamos de vuelta en Telecinco.

Tras la elección de Milei, Argentina ha vuelto a estar en el foco. ¿Reconoce a su país en los informativos del nuestro?

Milei le ha dado una esperanza a Argentina. Se me hace difícil que no nos pongamos de acuerdo en temas como salud, educación, justicia o seguridad, más allá de ideologías. Ojalá, podamos construir juntos.

Su gran amigo Antonio Banderas es uno de los grandes impulsores de Málaga y de la marca Andalucía. ¿Les ha contagiado las ganas de invertir aquí?

Banderas es un gran ejemplo de cómo ha vuelto a invertirlo aquí, en su país. Nosotros invertimos mucho en Argentina y también tenemos planes de estar más en España. Observo que los españoles se quejan mucho, mientras yo veo un país maravilloso, con cosas fantásticas para disfrutar.