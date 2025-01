Los valiosos consejos de Gloria Camila para salir de la depresión: "La mente es muy poderosa"

Gloria Camila se ha sincerado en redes con todos sus seguidores sobre la ansiedad y la depresión. La hija de Ortega Cano, siempre tan sincera, se ha abierto de nuevo en Instagram y ha respondido a diferentes preguntas que le han hecho algunos de sus fans sobre la salud mental.

La hermana de Rocío Carrasco es una de las caras más visibles del panorama nacional que ha hablado sin tapujos ni tabús sobre la depresión y la ansiedad. A lo largo de los años, Gloria Camila ha compartido en sus redes el proceso que ha tenido que seguir para fortalecer su salud mental y disfrutar, por fin, de cierta tranquilidad después de haber tocado fondo, motivo por el que tuvo que desaparecer de Instagram una larga temporada.

Ahora, un seguidor anónimo le ha preguntado consejos para salir de la depresión y la ansiedad. La influencer, muy sincera, ha hablado en primera persona sobre las cosas que más le ayudaron en ese momento. "Mucha terapia con profesionales, compartirlo con los tuyos y apoyarte en ellos, y mucho trabajo interno y paciencia", ha revelado, añadiendo que "la mente es muy poderosa".

Los consejos de Gloria Camila para salir de la depresión y la ansiedad Instagram

Una agridulce Navidad

En Navidad, la joven preocupó a sus seguidores con una triste reflexión sobre estas fechas tan señaladas. compartiendo una fotografía de ella llorando. "¿Soy la única que llora cuando se ducha y lo suelta todo? Está bien no estar bien, aunque sea Navidad. Estoy hoy un poco más sensible que de costumbre, este año está siendo un poco difícil por varios motivos, y es que creo que no se puede ir de fuertes por la vida cuando no sabes ni cómo sostenerte a ti misma", expresó la hija de Ortega Cano, reconociendo que "estas fechas me ponen melancólica y sensible". "Solo quería desahogarme y reflexionar un poco con vosotros", finalizó Gloria Camila.