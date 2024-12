Gloria Camila preocupa con una fotografía llorando: "Esta año está siendo un poco difícil"

Parece ser que Gloria Camila no está atravesando por su mejor momento personal. La hija de Ortega Cano despide el año como soltera, después de haber roto en octubre con su novio David, el joven con el que ha compartido su vida los últimos cinco años. En estas fechas tan mágicas y señaladas, las ausencias en la mesa y los recuerdos también pueden jugar malas pasadas, convirtiéndose la Navidad en la peor pesadilla para muchos que, por alguna razón, no pueden disfrutar de los suyos en estas fiestas.

Coincidiendo con el día de Navidad, Gloria Camila ha compartido una triste reflexión en Instagram, sincerándose con todos sus seguidores. "¿Soy la única que llora cuando se ducha y lo suelta todo? Está bien no estar bien, aunque sea Navidad", comienza diciendo la hermana de Rocío Carrasco. "Estoy hoy un poco más sensible que de costumbre, este año está siendo un poco difícil por varios motivos, y es que creo que no se puede ir de fuertes por la vida cuando no sabes ni cómo sostenerte a ti misma", expresa la joven, reconociendo que "estas fechas me ponen melancólica y sensible". "Solo quería desahogarme y reflexionar un poco con vosotros", finaliza la hija de Rocío Jurado en el story.

La triste reflexión de Gloria Camila en Navidad Instagram

En estas fechas tan señaladas, Gloria Camila se ha puesto nostálgica y no ha podido evitar preocupar a sus seguidores con este sincero mensaje en Instagram. Cabe recordar que la tía de Rocío Flores comenzó esta semana celebrando el 71 cumpleaños de su padre, Ortega Cano, junto a su hermano José Fernando. La Nochebuena la celebró a lo grande y ayer, la joven se puso sentimental, coincidiendo con el día de Navidad.

2024, marcado por su ruptura con David

Gloria Camila y David conformaban una de las parejas más solidas de nuestro país. Después de cinco años intensos de amor, ambos jóvenes decidieron tomar caminos separados. A pesar del doloroso trámite, Gloria y David dejaron su relación en buenos términos y la hija de Ortega Cano se ha deshecho en halagos hacia su ex en numerosas ocasiones ante las cámaras tras su separación. "La vida sigue y prefiero no hablar del tema, sobre todo por respeto a David y por la relación que hemos tenido, que, como bien he dicho, súper bonita, con mucho amor, con mucho cariño, mucho respeto. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y la verdad es que me quedo con lo bueno de la relación, que son muchas cosas, y es una persona súper importante en mi vida y fundamental", explicó durante los "Forbes Best Content Creators 2024".