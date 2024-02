Gloria Camila se sincera sobre su salud mental: "He vuelto a tener ansiedad"

Gloria Camila se ha convertido en una de las caras más visibles que ha reivindicado con su experiencia la importancia de la salud mental. A pesar de estar viviendo un buen momento, centrada en sus nuevos proyectos profesionales y su carrera de Derecho, la joven ha vuelto a tener ansiedad y no ha dudado en compartirlo con todos sus seguidores.

"Con todo el tema de Bakkus (mi marca de ropa), con los exámenes y que estas últimas semanas no han sido las mejores... He vuelto a tener ansiedad pero esta vez moderada", comienza diciendo la hija de Ortega Cano en el mensaje. "Pero no quiero que me vuelva a pasar. Me conozco y me da o bien por comer mucho o por no comer. También en mi carácter, estoy más irritada, irascible, nerviosa, sensible y todo lo que me parece mal lo digo de una forma menos agradable", explica.

Gloria Camila anuncia que padece de nuevo ansiedad Instagram

"Con esto quiero deciros que es importante cuidar nuestra salud mental, nuestro bienestar. Con tanta ansiedad no me concentro ni para mí, ni mis proyectos, ni exámenes. Demos visibilidad a la salud mental y a la ayuda profesional que se requiere para estos temas. Y antes de hacer, juzgar, decir algo que pueda herir a los demás, pensémoslo dos veces", termina Gloria Camila, intentando concienciar a sus más de 800.000 seguidores de Instagram.

No es la primera vez que la colaboradora de televisión ha relatado públicamente sus problemas de ansiedad y salud mental. Sin tapujos, la hija de Ortega Cano siempre ha intentando normalizar estos problemas que, por desgracia, sufre cada día más gente y que se ha catalogado como la gran epidemia silenciosa de nuestro siglo. Por este motivo, Gloria Camila ha reivindicado durante años la importancia de cuidarse desde su perfil de Instagram.