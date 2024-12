Gloria Camila da la cara y aclara su supuesta reconciliación con Rocío Carrasco: "He cometido un error"

Llevan enfrentadas más de diez años y no parece que una reconciliación se encuentre entre sus planes. Rocío Carrasco decidió separar su camino del de su hermana Gloria Camila, que todavía hoy asegura desconocer la razón por la que le dio la espalda, y aunque al principio albergaba la esperanza de que algún día pudieran acercar posturas, ahora vive con la idea de que su relación no tiene arreglo.

Sin embargo, en los últimos días se ha especulado con una supuesta reconciliación entre Gloria Camila y Rocío Carrasco a raíz de la publicación de una conversación con José Fernando. “Rocío y tú sois dos ángeles como mamá”, dijo el hijo de Ortega Cano y “La más grande”. Una declaración de la que muchos entendieron que se refería a su hermana mayor, pero nada más lejos de la realidad. Estaba hablando de su sobrina, Rocío Flores.

“A ver, chicos, perdonadme porque he cometido un error. A veces se me pasa, lo doy por hecho en mi cabeza y olvido que hay gente que no entiende, que se lo lleva a su manera y que quiere ser protagonista”, comienza diciendo Gloria Camila, crítica con tertulianos y periodistas que “han dado por hecho” que se habría producido un acercamiento entre ella y Rocío Carrasco.

“Quiero aclarar que la conversación que yo publico con mi hermano, en la que él pone lo de ‘Rocío y tú sois dos ángeles como mamá’, se estaba refiriendo a mi sobrina Rocío Flores”, explica Gloria Camila, que de paso desmiente así un supuesto distanciamiento entre ellas dos: “Se habló ayer en un programa sobre nuestra relación, se puso en duda si era tan buena y se comentó que había decaído. Hablé con mi hermano sobre esto y le dije que me daba rabia que (los colaboradores) hablaran de cosas sin tener información, y él me dijo eso”.

Rocío Flores y Gloria Camila Gtres

No es la primera vez que se cuestiona el vínculo entre Rocío Flores y Gloria Camila Ortega, pero lo cierto es que están tan unidas como siempre pese a la distancia física que las separa, puesto que la primera vive en Málaga y su tía en Madrid.

El origen del conflicto

Según desveló Ana María Aldón, exmujer de Ortega Cano, en “Viva la vida”, fue Rocío Carrasco quien poco a poco fue tomando distancia de sus hermanos y parte de su familia. Un enfriamiento que por lo visto se produjo de un día para otro: “Gloria Camila sí llamaba a su hermana, para preguntar por sus sobrinos, para saber... Fue Rocío Carrasco quien dejó de tener contacto, posponiendo las cosas, diciendo que mejor hablar otro día, y así…”.