Vanesa Martín revela: "Estoy empezando una relación y estoy ilusionada"

En una exclusiva para "¡Hola!", Vanesa Martínha compartido detalles emocionantes de su vida personal, revelando que está comenzando una nueva relación y se siente ilusionada: "No me lo esperaba. De hecho, estaba un poco cerrada a volver a abrir mi corazón, pero ¿quién puede parar el amor?". La cantante, que ha estado muy enfocada en su carrera, se muestra optimista y feliz con esta nueva etapa emocional, reafirmando que a veces el amor llega cuando menos lo esperas.

La noticia se suma a la reciente publicación de su noveno álbum, Casa Mía, un disco que, según la artista, ha sido un riesgo y una reinvención para ella. Con sonidos variados que van desde la bachata hasta el pop rock, Vanesa se siente satisfecha por haberse atrevido a explorar nuevas fronteras musicales, sin perder su esencia. El álbum incluye una colaboración muy especial con Joaquín Sabina, a quien considera parte de su familia.

20 años de carrera

Durante la entrevista, Vanesa también ha reflexionado sobre la importancia de ser fiel a sí misma, no solo en la música, sino también en su vida personal: "Muchas veces, las discográficas intentan moldearte. Ahora, por el dichoso algoritmo. Quiero poder ser yo todo el rato. Si no, no tendría 20 años de carrera", afirma con firmeza.

Imagen oficial de Vanesa Martín. Warner Music Spain

A nivel profesional, está disfrutando de su nueva etapa artística y personal, a punto de comenzar una gira que se extenderá hasta diciembre. La artista malagueña se siente renovada y con una propuesta escénica única para este nuevo ciclo, el cual, según sus propias palabras, será una verdadera "explosión" para sus seguidores.

Vanesa también ha hablado sobre sus planes a futuro en cuanto a la maternidad, algo que ve como "factible, cien por cien". Aunque no se plantea un futuro inmediato, sí se muestra segura de que sería una experiencia que le gustaría vivir.