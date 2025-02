Vanesa Martín confiesa en 'El Hormiguero' quién es el artista al que más admira: "Para mí es familia desde hace muchos años..."

Este martes por la noche, el plató de 'El Hormiguero' se ha llenado de emoción con la visita de una de las grandes voces de la música española: Vanesa Martín. La cantante malagueña ha acudido al programa de Antena 3 para compartir detalles exclusivos de su próximo disco, "Casa Mía", que saldrá a la venta el 9 de mayo de 2025. Además, ha anunciado que acompañará el lanzamiento con una gira por España y Latinoamérica.

La entrevista ha comenzado con el tradicional recibimiento de Pablo Motos: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Vanesa Martín". Tras los aplausos del público, la artista ha expresado su entusiasmo: "Estoy muy bien. Feliz de estar aquí". La conversación ha avanzado con el anuncio de su nuevo single, "Sesentas". Sobre este tema, la malagueña ha explicado: "Es la primera vez que me atrevo a jugar con mi voz siendo cantautora. He usado el autotune como un instrumento más. El inicio de la canción parece que no lo canto yo, sino un hombre". Además, ha revelado que la canción tiene una estética "muy sesentera, fresca y desenfadada".

Respecto al álbum "Casa Mía", Vanesa ha confesado que su nombre se filtró antes de lo previsto. "Se me escapó hace unas semanas en América. Teníamos una estrategia montada para que coincidiera el título con muchas acciones, pero en Miami lo solté sin querer y vi las caras desencajadas de mi equipo". No obstante, la artista andaluza ha asegurado entre risas que todo ha seguido su curso y que el disco saldrá en mayo. Asimismo, la cantante ha adelantado que el álbum contará con una colaboración muy especial con Joaquín Sabina. "Además de admirarlo como artista, poeta y compositor, es un ser muy generoso y amoroso. En una persona muy noble y para mí es familia desde hace muchos años. La vida me lo ha regalado y yo estoy agradecida por ello", ha comentado . Martín ha detallado que la idea de la colaboración surgió cuando Sabina escuchó el disco en sus primeras etapas y le recordó a México. "Yo no me atrevía a pedírselo directamente, así que hablé con su mujer, y ella me animó a hacerlo. Cuando le envié la canción, me dijo que parecía que la había escrito para él. Luego hizo algunos cambios y mejoró mucho el tema. Es un lujo poder trabajar con él".

Por otra parte, además del lanzamiento del disco, Vanesa Martín ha anunciado su gira para 2025, que arrancará el 31 de mayo en Málaga y posteriormente se extenderá a Latinoamérica, México y América. La artista ha compartido su entusiasmo por volver a México, un país que le fascina. "Me encanta y lo amo, pero la última vez que estuve allí, el picante me jugó una mala pasada", ha confesado entre risas. "Probé todas las salsas picantes y a los pocos días tenía escalofríos. Los últimos dos días, cuando veía un baño, me parecía que estaba viendo a Dios", ha asegurado Vanesa.

Durante la entrevista, la artista también ha revelado una curiosa anécdota con Pablo Alborán. "La última vez que me invitó a su casa, llevé una olla de sopa de marisco porque él solo puso el vino". Además, ha contado que tuvo problemas para llegar porque le pasó mal la dirección de su casa. Otro momento sorprendente de la conversación ha sido cuando ha hablado de su amistad con un médium llamado Felipe. "Al principio no creía, pero me he quedado loca con las cosas que me ha dicho sobre mi familia". Vanesa Martín ha explicado que su interés en este tema surgió porque sus abuelos paternos fallecieron en circunstancias trágicas y en su casa nunca se habló demasiado al respecto. "Le pregunté por ellos y me dijo que estaban allí con él y que no sufrieron. Me contó con detalle lo que pasó. Él es canario y yo nunca le había contado nada sobre mis abuelos". Ante este testimonio, Pablo Motos se ha mostrado impactado y ha respondido: "Me he quedado flipado con que una persona pueda saber esas cosas".

Antes de despedirse, Vanesa Martín ha regalado a Pablo Motos una taza con el nombre de su disco, explicando que era el primer objeto promocional impreso. "Es una taza buena de verdad, Pablo", ha bromeado. El presentador de Atresmedia, encantado, ha brindado por el éxito del disco y de la gira. La entrevista ha culminado con un mensaje de Pablo Motos: "Felicidades por el disco y qué ganas tengo de poder escucharlo entero cuando salga".