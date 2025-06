Harry ya no envidia a su hermano Guillermo: el grave error que lo cambia todo

A pocos le cabe dudas de que la Familia Real británica está desestructurada. Tampoco tratan ya de disimularlo. Son muchos los gestos públicos que evidencian que entre ellos no hay punto de acuerdo, pues las refriegas públicas son sonadas y constantes. El más grave, quizá, el que pone en el foco la falta de protección y la inseguridad que siente el príncipe Harry cuando pisa el Reino Unido, no precisamente para ver a su padre y su hermano. Se le ha negado tal privilegio y se le anima a costearse por sí mismo su protección. Ahora, al ver lo que ha sucedido y que ha puesto en peligro al príncipe Guillermo y su familia, quizá no lo vea tan mal.

Y es que la seguridad de los Windsor se ha visto comprometida de una forma alarmante. Ya sucedió el pasado mes de abril, cuando las alarmas estallaron en la residencia del rey Carlos III de Inglaterra, en Sandringham, lo que obligó a reforzar el sistema de seguridad. En esa ocasión unos drones pusieron en jaque la seguridad del Monarca. Ahora, es su heredero quien está en el punto de mira. También su propia familia, pues un intruso ha logrado esquivar todas las medidas desplegadas para prometer su integridad. Algo ha fallado y el error es gravísimo.

Un intruso asalta a Guillermo y Kate Middleton

Quizá ahora, valorando las últimas informaciones, el príncipe Harry no vea la seguridad ofrecida por Casa Real como un lujo. Después de años luchando para que no le retiren tal protección, ahora ha descubierto que no es tan eficiente como había estimado. Especialmente después de que la residencia en la que vive su hermano, el príncipe Guillermo, junto a Kate Middleton y sus tres hijos ha recibido una incómoda visita inesperada este fin de semana. Y es que el individuo que accedió a su residencia no solo no había sido invitado, sino que para colarse en su interior ha logrado eludir todos los sistemas de seguridad.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

Los príncipes de Gales y sus hijos se encontraban en su residencia de Windsor el pasado fin de semana, cuando se llevaron un gran susto. Tal y como ha informado ‘The Sun’ este martes, a la hora del almuerzo del pasado domingo la familia ha visto comprometida su seguridad. El intruso entró en la propiedad privada, tras haber trepado por un muro que limitaba el recinto del castillo de Windsor. Rápidamente fue interceptado por agentes de la Policía Metropolitana Real y del Comando de Protección Especializada, encargada de vigilar el edificio. El joven fue rápidamente trasladado a comisaría, donde fue identificado. Ha trascendido que tiene 30 años y que estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Se le ha impuesto una fianza, tras haber pasado por el correspondiente interrogatorio por la Policía de Thames Valley. Se trataba de identificar sus intenciones reales y si existe un riesgo latente para el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus tres hijos: “Se cree que el intruso estaba bajo la influencia de las drogas en el momento del allanamiento. Irrumpió en el castillo cerca de la Puerta de la Ciudad y fue rápidamente detenido por la policía”, detallan desde el citado medio británico. Desde que ha saltado la noticia, el escándalo es mayúsculo y se pide que se refuerce la seguridad para proteger al heredero. Quizá por miedo a que suceda una tragedia y el príncipe Harry sea llamado a ocupar el puesto de su hermano, tras tantos escándalos a sus espaldas. No se ha ganado la simpatía del pueblo y no le quieren de vuelta.