Vania Millán da a luz a los 45 años: se convierte en mamá junto a Julián Bayón

Vania Millán, a sus 45 años, por fin ha cumplido el sueño de convertirse en madre de su primera hija, fruto de su relación con Julián Bayón. La modelo y el médico de estética han dado la bienvenida el pasado 16 de septiembre a su princesa, como así han anunciado desde la misma habitación del hospital en el que se recuperaba la maniquí. Una buena nueva que han preferido dar a conocer dos días después, con su niña en brazos. La pareja ya ha formado la familia que tanto ansiaban, lo que es evidente en la primera fotografía que han compartido, en las que aparecen ambos sonrientes con la pequeña en brazos.

Tanto la madre como la niña se encuentran en perfecto estado, pero no es lo único que comparten ahora, pues el anuncio de la llegada de la pequeña también ha venido acompañado con la confesión de su nombre. Por el momento, la pareja había preferido mantener este detalle en secreto, a la espera de verle el rostro a su niña y ver si efectivamente le conviene. Finalmente han decidido llamar a la princesa Vania, como su mamá, como así se puede leer en el precioso mensaje que han compartido con sus seguidores de Instagram.

“Bienvenida a nuestras vidas Vania Bayón Millán. Con esa fuerza que tiene tu nombre has venido a enamorarnos de una manera inmensa”, comienza a escribir la modelo, que no puede ocultar que ahora siente un “amor inmenso, que no puedo definirlo más”. Después, Vania Millán pasa a agradecer el apoyo de la doctora y la matrona que le han ayudado en su aventura, por “cómo me acompañaron en todo el embarazo”. También al Hospital Monteprincipe en el que la pequeña ha llegado al mundo “por cómo nos habéis tratado de principio a fin”.

Pero también tiene palabras de agradecimiento para su esposo, Julián Bayón, por haberle permitido cumplir el gran sueño de su vida de ser mamá: “A mi marido que se ha desbordado como acompañante y como padre. Inmenso el amor que nos trasmites”, le dedica la modelo, acompañando sus palabras con tres emojis de corazones rojos. Para cerrar su mensaje, da las gracias a todos los amigos y fans que le están felicitando por su buena nueva, emplazando para más adelante poder corresponderle con todo el cariño que está recibiendo. “Estamos inmensamente felices”, cierra su bonito mensaje, en la que muestra la primera imagen de la pequeña Vania durmiendo plácidamente en los brazos de su madre.