Vania Millán, a punto de convertirse en madre primeriza con 45 años

En apenas unos días, Vania Millán se convertirá en madre primeriza a sus 45 años de edad, en camino viene un bebé muy deseado y la ex Miss España confiesa que “estoy deseando ver su carita”.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra en este tramo final del embarazo?

Respuesta: Estoy a punto de dar a luz, en teoría me queda una semana de gestación, aunque lo mismo se adelanta unos días. Tengo muchísimas ganas de que nazca el bebé. En estos últimos días me siento un tanto incómoda, con algunas molestias, que es lo normal con estas temperaturas tan altas. Lo llevo lo mejor que puedo.

P: El resto del embarazo fue mucho más tranquilo.

R: La verdad es que ha ido muy bien, muy tranquilo, no me puedo quejar.

P: Se publicó que espera un niño…

R: Pues no, espero una niña. Pero no quiero desvelar el nombre que hemos elegido hasta que nazca. Me daba igual que fuera niño o niña, lo importante es que nazca bien. Pero, bueno, estoy muy contenta, porque casi prefiero una hija.

P: ¿Es consciente de lo mucho que va a cambiarle la vida?

R: Claro y sé que es para bien. Es una hija muy buscada y deseada. Tanto por mi pareja, Julián, como por mí. Él me apoya muchísimo durante el embarazo, nos sentimos igual de ilusionados. Este mes de agosto nos hemos quedado en Madrid pasando calor, porque no queríamos desplazarnos fuera por si se adelantaba el parto, además, siento los nervios normales de ser primeriza, porque no sabes a lo que te enfrentas.

P: ¿Sabe cambiar pañales?

R: Hombre, soy la mayor de cuatro hermanos y esa lección ya la tengo superada.

P: Trabaja con su pareja, el doctor Julián Bayón.

R: Sí, en la clínica de estética que tenemos en Madrid y que yo dirijo. Gestiono todo el equipo, desde la contabilidad, a la administración.