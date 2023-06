El verano más atípico de María Teresa Campos: así pasará las vacaciones la veterana periodista

Ya ha comenzado una de las épocas más esperadas para los famosos, la temporada estival. Y muchos ya han hecho las maletas y han huido del sofocante calor de la capital para disfrutar de la costa y del mar. Las playa de Ibiza y Formentera, o las localidades del sur de nuestro país, como Marbella, son algunos de los destinos favoritos de los celebrities para pasar el verano.

Para el clan Campos y, en concreto, para María Teresa Campos, Málaga, su ciudad natal, siempre ha sido su residencia de verano, donde ha pasado los meses más calurosos del año junto al mar. Pero parece ser que este año, por primera vez en mucho tiempo, la veterana periodista no se trasladará a la ciudad andaluza, según ha desvelado "Informalia".

Debido a su delicado estado de salud, la comunicadora no irá a Málaga este año. El pasado verano, María Teresa Campos si estuvo unos días en su tierra natal junto a Terelu y una empleada de hogar. Pero sus vacaciones terminaron antes de lo previsto y volvieron días antes de lo esperado a la capital.

María Teresa Campos y su perrita, Lula GJN GTRES

Sus hijas se han propuesto proteger a su madre y la comunicadora, que se encuentra apartada del foco mediático desde hace un tiempo, está prácticamente aislada del exterior. "No voy a ocultar que es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", confesó Terelu Campos hace unas semanas en el "Deluxe", asegurando que "no sabe que termina Sálvame, no sé si se lo voy a contar porque no sé si es bueno para ella. Sabe que lo presento, pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión".

Hace menos de diez días, María Teresa Campos cumplió 82 años en la más estricta intimidad. La periodista celebró su aniversario con una comida junto a sus familiares y personas más allegadas. Pero desde hace un tiempo casi no recibe visitas, algo que amigos a la comunicadora, han expresado a "Informalia". "Los amigos están para quererte como eres, mayor, con canas, sin maquillar, sin ganas de hablar, desaliñada. Pero viva y necesitada de afecto", lamentaban al anterior medio citado.

Su delicado estado de salud ha motivado estas decisiones de sus hijas por el bien de su madre y, por primera vez, María Teresa Campos pasará el verano alejada del mar y lejos de su localidad natal, su ansiada y querida Málaga.