La verdad sobre la visita de María José Suárez a los juzgados

María José Suárez quiere que se sepa la verdad sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Para eso, no solo se va a sentar en el plató de ‘De viernes’ a responder a la entrevista de la semana pasada en el mismo programa. También llevará su lucha a los tribunales, como así se ha publicado que es su intención. Un paso que se afirmó que había dado se le ha visto accediendo a las instalaciones de los Juzgados de Coria del Río. Al no tener conocimiento exacto del motivo de su presencia y dado que horas antes se había informado sobre su deseo de presentar una posible demanda contra su exnovio, se llegó a especular con que ya había tomado tan drástica decisión. Algo que ha quedado desmentido este jueves, desvelándose el motivo real de la vista de la modelo a la sede judicial.

Desde el programa ‘Así es la vida’ se ha podido confirmar qué hacía exactamente María José Suárez en los juzgados de Coria del Río. No tenía nada que ver con su futurible guerra judicial con Escassi. “No es por Álvaro, es por un tema suyo, ha ido hoy a dejar unos documentos por algo personal suyo”, ha aclarado la periodista Almudena del Pozo para contextualizar su comentadísima llegada a los juzgados. Pese a ello, no ha querido restar importancia al cabreo que tiene ahora mismo la ex Miss España, que se plantea iniciar acciones legales en contra del que ha sido su novio los últimos tres años. Según él, bajo un pacto que definía su relación como abierta y en la que se permitían disfrutar del sexo con otras personas. Por eso él no entendía las acusaciones de infidelidad. Ella, por el contrario, asegura que se enteró en directo el pasado viernes que su relación era así de flexible, por lo que no descarta demandas, además de tomarle su relevo en el sillón de ‘De viernes’ este 12 de julio.

Es más, según la citada periodista, la modelo y empresaria ya habría realizado un primer movimiento que abría la posibilidad de una posible demanda. Asegura que ya ha enviado un requerimiento al jinete mediante su equipo de abogados, pidiéndole que desmienta que su relación era abierta y pida perdón públicamente por dañar la imagen pública de la protagonista. Para Almudena del Pozo, este requerimiento podría suponer un “primer paso” antes de tomar las acciones legales anunciadas, aunque no confirmadas por la propia modelo.

Fue la revista ‘Semana’ la que planteó esta posibilidad tras hablar con fuentes cercanas a María José Suárez: “Le habría llegado la información de que Álvaro podría haber grabado alguno de sus encuentros íntimos sin su conocimiento y que, presuntamente, se los habría contado o enseñado esos vídeos a terceras personas”. Esto se uniría a la demanda por “revelación de secretos” por hablar de los límites de su relación en un plató de televisión, donde acudirá ella mañana a responderle con la misma contundencia.