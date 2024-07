La dura advertencia de María José Suárez a Escassi a su llegada los juzgados: "Se va a saber la verdad"

María José Suárez está dispuesta a todo con tal de que se sepa toda la verdad. Después de que Álvaro Muñoz Escassi se sentase en "¡De viernes!" para contar su versión de los hechos y lo ocurrido con la modelo, la sevillana ha decidido tomar cartas en el asunto y este viernes se sentará en el mismo plató que su expareja para contar su historia. En menos de 24 horas, María José concederá su entrevista más esperada hasta la fecha y todas las miradas están puestas en ella y en su testimonio.

Protagonista indiscutible de la actualidad social de nuestro país, la modelo ha reaparecido esta mañana con la mejor de las sonrisas, un día después de que "Semana" desvelase en exclusiva que se estaba planteando demandar a Escassi: "Le habría llegado la información de que Álvaro podría haber grabado alguno de sus encuentros íntimos sin su conocimiento y que presuntamente se lo habría contado o enseñado esos vídeos a terceras personas". Además de por "revelación de secretos" y, la que fue Miss España en 1996 también demandaría al jinete por ataques contra su honor e intimidad después de su entrevista en "¡De viernes!".

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi Instagram

Tras salir esta información a la luz, María José Suárez ha lanzado una dura advertencia al que fue su pareja en la puerta de su domicilio, asegurando ante las cámaras que "se va a conocer la verdad". "Yo creo que es el momento" ha revelado, respondiendo con un "vamos a esperar al viernes para saberlo". Después de estas primeras declaraciones, la sevillana se ha trasladado a los juzgados, aunque se desconoce el motivo de su visita. Aunque no ha querido confirmar ni desmentir si había acudido a los juzgados de Coria del Río por alguna cuestión relacionada con el jinete, reiterando que "no voy a decir nada", lo cierto es que no sería de extrañar después de haberse conocido sus intenciones respecto a Escassi. "Estoy tranquila. Se va a saber la verdad", se ha limitado a decir, sonriente. Ahora, solo queda esperar a ver su entrevista en "¡De viernes!" y que promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas y parece ser que el culebrón del verano solo acaba de empezar. ¿Conoceremos mañana el motivo por el que María José Suárez ha acudido esta mañana a los juzgados? ¿Será por alguna cuestión relacionada con Escassi?