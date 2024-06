Vicky Martín Berrocal, la mujer que lo hace todo en España

Antes era la siempre radiante Ana Obregón la que se enfundaba en unos biquinis imposibles y daba comienzo al verano entre las olas. Y aunque la presentadora lo sigue haciendo con una figura inalcanzable a sus 70 años de edad y aprovecha la ocasión para nobles causas relacionadas con la Fundación Aless Lequio, el verano se ha empezado a inaugurar también con otras caras. Este año, Vicky Martín Berrocal, la mujer que parece estar (con acierto) en todas partes este 2024, ha inaugurado el verano. Y no lo ha hecho con un traje de baño imposible, sino con un modelo favorecedor en animal print y cierto brilli. Tiene 50 años y no busca quitarse años de encima. Aunque tampoco oculta sus tratamientos estéticos no invasivos y sus dietas que apasionan a los internautas. Busca simplemente reafirmarse y (en este caso) al sol de Ibiza. Lo suyo es la moda y así lo ha demostrado. Pasó de los trajes de flamenca a posicionarse con la marca Victoria, dentro de Scalpers, en los armarios más deseados. Ha vestido desde Sara Carbonero a Isabel Díaz Ayuso. Tanta confidencia en taller la ha llevado a crear un exitoso pódcast que marca la actualidad, en distintos tonos de rosa. Si por rosa, amarramos toda confidencia.

Vicky Martín Berrocal con vestido de su firma. @vickymartinberrocal

Me gusta Vicky Martín Berrocal. Vicky habla con los labios, con las manos. Tiene una presencia rotunda. Sacada de un cuadro de Julio Romero de Torres, Vicky se ha ido moldeando a sí misma con el paso de los años. «Fuera ansiedades y miedos», dijo en una reciente entrevista. Hoy es un torrente de seguridad y es la que siempre ha querido ser. Habla por los codos pero no apabulla a su interlocutor. Maneja los silencios con sus entrevistados en su exitoso «A solas con Vicky», donde se siente de todo menos intimidada por estar grabando en la suite de unos de los hoteles más lujosos de España, el Four Season Hotel. Un ambiente exclusivo donde la Vicky más campechana dispara a sus entrevistados que confiesan sus miedos, como lo hizo Victoria Federica de Marichalar, alguien no entrevistable hasta la fecha. Vicky está en todas partes. No lo duden. Detrás y delante de las cámaras. Su pareja, el propietario de la cadena boutique One Shot, Enrique Solís, le ha proporcionado algún disgusto en este radiante año, pero ella sigue omnipresente y victoriosa.