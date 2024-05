Amaia Salamanca descubre su lado más personal a Vicky Martín Berrocal

Amaia Salamanca se deja llevar "A solas con" Vicky Martín Berrocal en este episodio grabado en el Four Seasons Hotel Madrid. Durante la conversación, la actriz revela su lado más punki, en parte consecuencia de una edad del pavo "malísima". Pero también nos habla de su no tan conocida vocación por dirigir, de lo poco o nada que comparte con Catalina, la protagonista de "Sin tetas no hay paraíso" que le elevó a la fama, y confidencias de su vida como madre de tres hijos junto a una pareja a la que le ligan 14 años de relación sin necesidad de haberse casado.

La pareja se ha sentido abrumada en más de una ocasión por los rumores de crisis o separación. Salamanca ha confesado que en ciertas ocasiones le habría ayudado ir a terapia para evitar "colapsar". Para ella desmentir los rumores "da juego para que puedan seguir". "Entonces cada cosa que he escuchado falsa, que han sido muchas, he pensado que la gente ya se olvidará. La gente que es importante para mí sabe la verdad", ha destacado.

Sobre su relación, con Rosauro Varo afirma que es muy romántica. "Soy muy de pensar en envejecer junto a una persona, porque los niños se irán de casa. Al final con quien te vas a quedar es con la persona que tienes al lado y con tus amigas". "Tengo ese punto romántico de querer envejecer junto a una persona y que nos hagamos felices, y para eso tienes que currártelo".

Además, la actriz se ha mostrado orgullosa de haber tenido siempre los pies en el suelo. "Siempre he estado bien abrazada por mi familia. Intenté protegerme para que el éxito no me emborrachara y quizá por eso he dado más la imagen de dura o inaccesible. Aunque a la verdadera Amaia se la conoce con unas cervezas", bromea.

Tiene claro a que personaje daría un no rotundo. "Si hay algo muy sexual que por guión no tiene sentido, no lo dudo. Es un no rotundo".