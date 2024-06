Vicky Martín Berrocal se ha escapado este fin de semana a Marbella con el pantalón pijamero más elegante para junio

Vicky Martín Berrocal ha disfrutado del fin de semana y nos ha compartido en su perfil de Instagram algunas fotografías en la que podemos verla disfrutando en Marbella. Y lo ha hecho con un 'look' que le sienta increíble. Se trata de un vestido marrón con aberturas y también con un estilismo más comfy con el pantalón pijamero que no falta en su armario, y que no puede ser más tendencia. . Pero, si hay una tendencia de esta misma corriente que lleve presente varias temporadas, sea favorecedora, cómoda e indispensable para el verano, esos son los conjuntos pijameros. Estos sets, formados por una camisa y un pantalón, habitualmente de efecto satinado y fluidos, se han convertido en una constante no solo en el street style internacional, sino también en eventos nocturnos, y Vicky Martín Berrocal nos lo ha dejado claro en Marbella como hizo hace unos días con este conjunto de Zara para un paseo por Madrid. Vale, hace alguna temporada vimos como las camisas pijameras e incluso los vestidos lenceros, se colaban en los armarios cápsula de las it girl. Esta primavera-verano, esta tendencia de sacar las ropas de descanso a la calle va un paso más allá, literalmente. Si el otro día era Tamara Falcó la que se apuntaba a esta moda, ahora es Vicky con este pantalón de rayas.

El estilo de la diseñadora andaluza se caracteriza por su elegancia, feminidad y un toque de atrevimiento. Posee una capacidad innata para combinar lo tradicional con lo moderno. Vicky entiende cómo realzar la figura femenina, eligiendo piezas que celebran las curvas y la sensualidad de la mujer. El mejor ejemplo de esto es el último vestido y este pantalón de rayas para un look elegante y cómodo desde Marbella con gorra. Esta tendencia que nace del gusto por la comodidad ha derivado en una de las favoritas de las expertas en moda. Prueba de ello es que, después de consolidarse la primavera pasada este año vuelve a ser una de las más aclamadas. Pero no solo eso. Lo que puede parecer una prenda informal de andar por casa ha resultado ser una de las piezas más elegantes del momento. El secreto, como siempre, está en elegir bien el tipo de pantalón de pijama que escogemos para nuestros looks de calle. Igual que el short pijamero o boxer de Stradivarius que Carmen Lomana hizo elegante en una premier, ahora es Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal en Marbella. Gtres

Un estilismo que si le quitamos la gorra, perfectamente se lo podríamos copiar para ir a la oficina antes de que suban aún más las temperaturas.