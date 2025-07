Víctor Martínez, el peluquero que quiere teñir a Alcaraz de rubio ceniza: "Sería una locura"

Carlos Alcaraz ha encontrado en Víctor Martínez a su hombre de confianza en lo que se refiere a términos de estilismo e imagen. Desde hace dos años, este joven peluquero de El Palmar, localidad del tenista, ha sido el único que le ha cortado el pelo. Y no solo a él, también a los hermanos y amigos del deportista. «Yo creo que me elige por la conexión que tenemos. Al final, somos los del mismo pueblo y nos hemos entendido muy bien desde el principio. Somos los dos jóvenes, podemos hablar de cualquier tema. Con el tiempo, nuestra relación ha ido más allá, le puedo considerar mi amigo aparte de cliente», declara Víctor a LA RAZÓN.

El peluquero es el artífice del famoso degradado de Alcaraz. «Viene con las ideas claras a la barbería, pero depende siempre de donde vaya a jugar el torneo. Si se va un sitio donde hace calor, como Brasil o Australia, suele irse con el pelo corto. Si se va a un sitio donde haga más frío, se lo deja un poco más largo». Si por Víctor fuera, le teñiría de blanco o rubio ceniza. «Sería una locura. Él siempre ha dicho que algún día le gustaría hacer algo agresivo, pero dudo que lo haga», confiesa a este periódico. El corte de Alcaraz cuesta 15 euros y es el mismo precio para todos los clientes.

Ser el peluquero de Alcaraz ha tenido un impacto muy positivo en su negocio. «Gracias a Carlos me ha ido muy bien. Ha impulsado mi negocio». De hecho, está en búsqueda de un nuevo local más grande por la cantidad de clientes que tiene. «Carlos ha sido un impulso para mi peluquería. La clientela ha aumentado mucho desde que Carlos viene. Por lo menos el doble, y sigue subiendo. Viene gente de muchas zonas a cortarse el pelo conmigo expresamente, incluso desde fuera de Murcia, pidiendo el corte de Alcaraz», revela.

Víctor es el hombre de confianza del tenista e incluso viajó a Roland Garros para cortarle el pelo durante el Grand Slam. «Él me llamó. Me dijo si me atrevía ir a París y le dije: «No hay más que hablar». Esta no ha sido la primera vez que me lleva a un torneo. Anteriormente me llevó a Valencia, a la Copa Davis. Allí le corté también el pelo a Pedro Martínez Portero, su compañero de la Selección».

Peluquero de vocación, comenzó a cortar el pelo a los 19 años en el cuarto de baño de su casa a sus amigos y familiares, mientras compaginaba su trabajo en la fábrica de El Pozo. Un día decidió emprender y montó su propia peluquería sin saber que iba a convertirse en el estilista de Carlos Alcaraz. Poco a poco, Víctor va ganando popularidad, aunque «famoso un poquito, pero sigo igual de pobre». Con los pies en la tierra y su negocio en expansión, sueña con cortarle el pelo en un futuro a Cristiano Ronaldo o Anuel AA. «Ojalá», expresa el guardián capilar de Alcaraz.