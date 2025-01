Víctor Sandoval inicia acciones legales tras su bronca “machista” con Marta Riesco

Víctor Sandoval lo ha pasado muy mal, después de llegar a lo más alto como presentador para después caer en desgracia. Ha tenido serios problemas económicos que le han adentrado en infiernos personales, pero los suyos nunca le han abandonado. En ‘Sálvame’ encontró una familia en la que sentirse arropado, especialmente por Belén Esteban, quien muchas veces pierde los nervios con él, pero le quiere a rabiar. También el resto de elenco del que ahora se llama ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha aprendido a quererle, aunque parece que a Marta Riesco le está costando un poco más esta tarea. Especialmente después del fuerte encontronazo que vivieron semanas atrás en directo desde el programa de TEN, que lejos de haberse solucionado, parece que se ha agravado aún más. De hecho, el colaborador ha anunciado que emprenderá acciones legales por lo que sucedió con la que fuese novia de Antonio David Flores.

Marta Riesco Fabricantes Estudio

A punto de entrar en los fogones de TVE en la tercera edición de ‘Bake Off: famosos al horno’, Víctor Sandoval continúa haciendo de las suyas en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Programa en el que un día metió la pata con una frase que le trajo mucha polémica dedicada a Marta Riesco: “Por mujeres como tú, muchos hombres tienen problemas”. No estuvieron acertadas y prefirió refugiarse en el silencio para no tener que salir aún peor parado. En las redes sociales fueron especialmente duros con él a la hora de condenar su declaración. Ahora por fin se ha pronunciado al respecto y lo hace para anunciar que iniciará una batalla judicial contra aquellos que cruzaron la línea a la hora de criticarle y que él vivió como un “acribillamiento” con el que sufrió muchísimo: “Voy a tomar medidas legales. Todavía no, porque he estado aquí metido y porque los abogados dicen que tiene que ser muy sólido”.

Víctor Sandoval reconoce que sus palabras no estuvieron acertadas y entiende que pudiese ofender a muchas personas. Eso sí, no se baja del burro y quiere la revancha: “Usé mal la expresión, lo reconozco. No había visto todo cuando pedí disculpas en televisión. Ahora lo he visto todo y lo tienen también mis abogados”, ataja esta problemática en conversación con ‘El Confidencial’. Cree que fue injustamente sentenciado por el público, cuando cree que en plató ese día se dijeron cosas aún peores que las suyas, pero con una actitud más relajada que favoreció que saliesen indemnes. “Hay personas que dicen de mí que estoy tarado o que tienen contratado a un enfermo y nadie, absolutamente nadie, las recrimina. ¿Por qué a mí se me recrimina que yo diga que por personas como ella hay gente que lo pasa mal?”, reincide al repetir lo que tanta polémica trajo al hablar, sin mencionarla, a Marta Riesco.

Víctor Sandoval en una imagen de archivo GTRES

Él no sabe controlarse de la misma manera, lo que le hace caer en provocaciones fácilmente. Al menos ha sido así hasta ahora, porque el presentador ha decidido cambiar su forma de ser de manera radical y alejarse de estos momentos en los que cree que se le coloca el cebo para que él pique el anzuelo. Nunca más. De primeras, se niega a hablar de Marta Riesco: “Ni la nombres, por favor”. Después plantea lo mal que lo ha hecho en el pasado, pero cómo está dispuesto a enmendar su mayor error: “Aquí he aprendido que los apellidos deben ponerlos por algo. Yo me apellido realmente Novillo y debe de ser porque me ponen el trapito rojo y entro. No sé cómo no me he apellidado Miura. No me van a poner más el trapito rojo, el primero que tiene que cuidar de mí soy yo”.