Del comentario machista de Víctor Sandoval al desliz de Marta Riesco por la salud mental

El debate feminista, por fortuna, está siempre abierto y se condenan todas las salidas de tono que se observan en los medios de comunicación para hacer entender dónde están los límites. Este miércoles lo ha traspasado Víctor Sandoval, que ha perdido los nervios en una acalorada discusión con su compañera de ‘Ni que fuéramos Shhh’, Marta Riesco. No son los mejores amigos y son muchas las ocasiones en las que han demostrado que no se procesan demasiada simpatía, pero su último enfrentamiento fue especialmente intenso. Pero tampoco la periodista estuvo acertada al diagnosticar alegremente la salud mental de su compañero. De ahí que este jueves, María Patiño ha regresado a su programa dispuesta a poner orden y darle un tirón de orejas a cada uno por sus errores. Y es que se ausentó y le dejó el cortijo a Belén Esteban y Javier de Hoyos y se armó una batalla campal muy criticada en redes sociales.

Son muchos los que condenan lo que se dijo ayer en ‘Ni que fuéramos Shhh’. Por un lado, cuando Víctor Sandoval le dijo a Marta Riesco que “por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas”. Por el otro, cuando ella respondió fuera de cámaras que “esta persona es tarada de manual”, proponiendo a la organización que le tratasen. El público se ha llevado las manos a la cabeza, también María Patiño, que ha condenado con dureza lo sucedido: “Banalizar palabras como agresividad, banalizar la justificación del maltrato y las enfermedades mentales me produce rechazo”, comenzaba la presentadora, afeando especialmente las palabras de la periodista en contra de Víctor, a quien llevó al extremo hurgando en viejas heridas a sabiendas que él perdería los estribos.

“Madre mía, al final tendré yo la culpa. A mí me produce rechazo que no condenéis lo que hizo ayer vuestro amigo solo por ser vuestro amigo. Que la presentadora del programa en el que trabajo diga esto solo porque soy yo la que le faltó el respeto y su amigo el que dijo y actuó así, dice mucho de cómo me siento. ¡Qué diferencia si hubiese sido al revés o a otra persona!”, se quejaba Marta Riesco de lo que considera una injusticia. Una acusación que no ha hecho gracia a María Patiño: “Querida, conmigo no hay juegos perversos”, le frenaba en seco. Y es que la conductora del programa de TEN sabe que los nervios estaban a flor de piel tras verse fuera del proceso de selección del Benidorm Fest 2024, pero no justifica lo que sucedió en plató en su ausencia cuando recibieron la mala noticia.

Como decíamos, Víctor Sandoval y Marta Riesco no son los mejores amigos. Este miércoles se enzarzaron en una acalorada discusión cuando ella le llamó al orden y le pidió que se calmara en directo, al verle muy “agresivo”. Esta palabra le hizo estallar: “¿Qué yo soy agresivo? Por mujeres como tú muchos hombres tienen problemas”. Desde el programa se censuró al instante su salida de tono: “Eso no, Víctor. Marta, te pido por favor que no te vayas, porque no compartimos para nada lo que ha dicho. Víctor ha dicho algo muy gordo”, le reconocía Javier de Hoyos, presentador junto a Belén Esteban en sustitución de María Patiño.

Víctor Sandoval continuó: “Me has acusado de una cosa que yo no he hecho y no lo voy a consentir”, decía el colaborador fuera de sí, para pedir perdón después a la audiencia por el espectáculo: “Es la primera vez en mi vida que me siento incómodo con lo que voy a decir. Que en la televisión de 2024 tengamos que estar todavía explicando el contexto en el que se desarrollan unos hechos y que parezca que estamos en el Parlamente y no en un programa de entretenimiento. Yo no he nacido para eso, yo he nacido para hacer espectáculo. Por no entender que estoy en la televisión de 2024, puedo haber hecho un comentario que haya molestado. Si a alguna persona le ha molestado, aquí o en su casa, les pido disculpas, porque no iba con esa intención. Simplemente, yo me he sentido agredido, molesto, porque me han dicho que me voy a comer el palito. Ahora quiero irme a casa, me encuentro mal. Espero que la gente sepa ya cómo soy y el show que hago para divertirles, tanto aquí disfrazado como en la calle, pasando frío y haciendo el ridículo en los reportajes. No me encuentro bien ahora mismo”, decía para zanjar el tema con Marta Riesco.