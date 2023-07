La leyenda viva Lionel Richie arrasa en Starlite

Lionel Brockman Richie Jr. (Tukegee, Alabama,USA, 1949) es un cantante, compositor, productor discográfico y personalidad de televisión estadounidense. Saltó a la fama en la década de 1970 como compositor y cocantante principal del grupo la banda musical The Commodores, propiedad del famoso sello musical Motown de Detroit (Míchigan); escribiendo y grabando los exitosos sencillos "Easy", "Sail On", "Three Times a Lady" y "Still", con el grupo antes de su partida. En 1980, escribió y produjo el sencillo que acabó siendo número uno del Billboard Hot 100 de EE. UU. "Lady" para Kenny Rogers.

En 1981, Richie escribió y produjo el sencillo "Endless Love", que grabó a dúo con Diana Ross; sigue siendo uno de los 20 sencillos más vendidos de todos los tiempos, y el mayor éxito de carrera para ambos artistas. En 1982, lanzó oficialmente su carrera en solitario con el álbum Lionel Richie, que vendió más de 4 millones de copias y dio lugar a los sencillos "You Are", "My Love" y el sencillo número uno "Truly".

El segundo álbum de Richie, “Can't Slow Down” (1983), alcanzó el número uno en la lista Billboard 200 de EE. UU. y vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos; y dio lugar a los sencillos número uno "All Night Long (All Night)" y "Hello". En 1985 coescribió el sencillo de caridad "We Are the World" con Michael Jackson, para USA for Africa, que vendió más de 20 millones de copias y que está considerada una de las canciones pop más importantes de la historia.

Su tercer álbum, Dancing on the Ceiling (1986), dio lugar al sencillo número uno "Say You, Say Me" (de la película de 1985 White Nights) y la canción principal de éxito número 2. De 1986 a 1996, Richie se tomó un descanso de la grabación; desde entonces ha lanzado siete álbumes de estudio. Se ha unido American Idol para servir como juez, a partir de su decimosexta temporada (de 2018 hasta la actualidad).

Durante su carrera en solitario, Richie se convirtió en uno de los músicos más exitosos de la década de 1980, y ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas más vendidos del mundo de todos los tiempos. Ha ganado 4 premios Grammy, incluyendo Canción del Año por "We Are the World" y Álbum del Año por “Can't Slow Down”."Endless Love" fue nominado a un Premio de la Academia; mientras que "Say You, Say Me" ganó tanto el Oscar como el Premio Globo de Oro a la Mejor Canción Original.

En 2016, Richie recibió el más alto honor del Salón de la Fama de los Compositores, el Premio Johnny Mercer. En 2022, recibió el Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso; así como el Premio al Icono de los American Music Awards. También fue incluido en el Paseo de la Fama de la Música Negra y el Entretenimiento y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022. Este mismo año grabó a dúo la canción "To Love a Woman" con el cantante Enrique Iglesias, además de escribir y componer la canción "All Night Long". El 7 de julio de 2009, interpretó "Jesus is Love" en el funeral de Michael Jackson.

La superestrella internacional Lionel Richie regresaba anoche al Auditorio de Starlite Occident para el deleite de una audiencia que abarrotó la Cantera de Nagüeles y le recibía con un sold out. Considerado uno de los grandes iconos del pop americano y uno de los artistas clave de la década de los 80, Richie derrochó energía sobre el escenario, logrando la complicidad total con el público, interactuando con los asistentes en todo momento, invitándoles a levantar las copas y brindar por una gran noche y, por supuesto, a levantarse de sus butacas, cantar y bailar con él en cada canción.

“¡Me encanta! ¡Bienvenidos al show! La última vez que vine fue en 2015. Este espectáculo lleva cerrado desde 2019 y ¡por fin ha llegado el día!”, decía Lionel Richie nada más subir al escenario.

La leyenda del mítico sello Motown ya arrasó con éxito en el festival boutique en 2015 y la anticipación era palpable en esta edición. Con una extensa discografía de álbumes y sencillos, entre los grandes temas de la noche no faltaron himnos musicales como "Endless Love", "Lady", "Penny Lover", "Stuck on You", "Hello", "Say You, Say Me", "Dancing on the Ceiling" o "All Night Long", para sellar un cierre memorable. Las baladas románticas le unían a una audiencia que reconocía cada nota, mientras que la música disco hizo que la audiencia se entregara al ritmo contagioso.

Sus legendarias canciones pusieron de manifiesto la inmaculada acústica natural del festival que, dotado con el más avanzado sistema de audio del mundo, hicieron las delicias del público con una experiencia sonora incomparable con nada vivido hasta el momento.

Entre el público, asistentes de excepción y grandes fans del artista, como Loles León, Nicole Kimpel, la actriz Brigitte Nielsen con su pareja Mattia Dessi, Marta Martínez Bordiú, Begoña Trapote o Gunilla von Bismarck, que no quisieron perderse esta cita de excepción y disfrutaron al máximo de la experiencia del mejor festival boutique del mundo.

“Muchísimas gracias Starlite. Volver a este lugar y sentir de nuevo esta energía y este amor que me llega al escenario es mágico. Ha sido una noche increíble y espero volver a veros pronto”, declaraba al final del concierto la estrella sobre el escenario.