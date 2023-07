Seal hechiza al público de Starlite con "A Kiss from a Rose"

Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel (Londres, 1963) es un cantante, compositor y productor discográfico inglés de origen nigeriano y brasileño. Seal ha dejado una huella imborrable en la música pop, R&B, soul y dance, y sus logros son remarcables: más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de mil millones de streams de sus canciones. Además, ha sido galardonado con cuatro premios Grammy, tres BRIT Awards, dos Ivor Novello Awards y un MTV VMA. A lo largo de su dilatada carrera, Seal ha colaborado con artistas de renombre mundial como Santana, P!nk y John Legend, demostrando su versatilidad y talento.

Seal Starlite Occident

Obtuvo un diploma en arquitectura y trabajó en varios proyectos en el área de Londres, antes de hacerse cantante profesional. Desde que su voz tan distintiva y conmovedora se escuchó por primera vez en 1990, con “Killer”, la voz de Seal Henry Samuel ha sido sinónimo de algunas de las canciones más vendidas e exitosas del mundo.

Junto con “Killer” (1990) y “Crazy” (1991), su primer sencillo en solitario, “A Kiss from a Rose”, lanzado en 1994 es quizás la canción más conocida de Seal con la que ganó tres premios Grammy. Un año después, esta canción se incluyó en la banda sonora de la película Batman Forever y se convirtió en el mayor éxito de su carrera. Compuso, “A Kiss from a Rose” hace unos 30 años, y en aquel momento, no se imaginó que ese tema llegaría a resonar con la gente como lo hizo". Su canción "Fly Like an Eagle", alcanzó el nº 1 en el Billboard Hot 100.

La pasada noche del viernes, el escenario del Auditorio de Starlite Occident recibió a uno de los artistas británicos que mejor representa el Soul y el R&B contemporáneo, Seal. Con él, la cantera de Nagüeles tuvo la oportunidad de ser testigo en directo por primera vez de una de las voces más sedosas y robustas del panorama internacional.

Ha sido la única actuación en España del galardonado cantante y compositor, y la ocasión merecía un show especial. Seal no defraudó. Entregado desde el primer minuto, quiso probar con el castellano para introducirse a su público. Cercano, carismático y con una sensibilidad nata, disfrutó de su mágico concierto, e incluso bajó del escenario para cantar algunos de sus temas arropado entre todos los presentes.

La voz de Seal resonó más fuerte que nunca con la celebración del 30 aniversario de sus álbumes Seal I y Seal II. El público del festival boutique tuvo el privilegio de disfrutar de himnos tan omnipresentesen el ideario de este siglo como “Killer”, “Crazy”, “Kiss From A Rose”, “Don’t cry” o “Bring it on”.

Entre los rostros conocidos que quisieron disfrutar de esta gran experiencia y presenciar el espectáculo del británico, las hermanas Nicole y Barbara Kimpel, el cantante Frederick Lerner y la presentadora Susanna Griso, que cantaron y bailaron al ritmo de la enigmática y potente voz de Seal. “Me ha encantado esta experiencia. Sentir al público cerca, emocionado y tan conectado con el show ha sido la mejor sensación”, declaraba Seal momentos después de su concierto.