Victoria Federica, de copas con Laura Escanes, María Pombo y Marta Díaz

Victoria Federica ha comenzado a hacerse un nombre propio en el mundo, alejándose de sus archiconocidos apellidos que le reconocen su condición ‘royal’ y su sangre azul. La nieta del Rey Juan Carlos ha querido hacer carrera profesional como influencer, lo que en un primer momento no fue del todo entendido, hasta que se ha visto que ya se ha colocado entre las mejor valoradas de nuestro país. No solo en los rankings, sino también en los planes privados que celebran las reinas de las redes sociales, como así se ha demostrado una vez más vía Instagram. Y es que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ya se codea con las grandes de este exclusivo sector, como es el caso de Laura Escanes, María Pombo o Marta Díaz. (Aquí analizamos sus estilismos para la velada).

Victoria Federica, Marta Díaz, María Pombo y Laura Escanes Instagram

Mujeres hechas a sí mismas a golpe de publicaciones virales que han acogido con los brazos abiertos a Victoria Federica como una más. Y así lo han demostrado en sus respectivas redes sociales, dando buena cuenta de su última cena solo para chicas. Solo para influencers. La primera en dejar constancia de este peculiar encuentro ha sido María Pombo, compartiendo una fotografía en los stories de su cuenta de Instagram tras saciar su apetito y estimular sus paladares en el restaurante Los 33 de Madrid.

Viendo la instantánea que corre como la pólvora en las redes sociales y que promete en convertirse en un fenómeno viral, el plan fue un éxito rotundo. Al menos se lo pasaron en grande y les ayudó a afianzar su amistad, que no siempre es virtual y mediante ‘likes’, pues a veces, como ahora, tienen oportunidad de ajustar sus agendas para compartir tiempo de calidad en la vida real. Así, abrazadas, sonrientes, con miradas cómplices y muy buen rollo, “Ellas”, como han titulado la fotografía, demuestran que forman un grupo de amigas de lo más vip. Eso sí, no estaban solas, pues quien tomaba la fotografía era Pablo Castellano, marido de María Pombo, además de que en la cita se sumó también Jorge Ventosa, director de producción de programas de Antena 3 como ‘El Desafío’ o ‘El Hormiguero’.

Victoria Federica, Marta Díaz, María Pombo y Laura Escanes Instagram

Como no podría ser de otra manera, esta fotografía ha dado mucho juego en las redes sociales. Incluso ya hay quien se ha lanzado a plantear que esta cita, con el director de producción de Antena 3, podría significar que Victoria Federica planea dar el salto a la televisión. “Ojalá saber el tema de conversación de esta cena…”, llegaban a plantear en las redes sociales, ansiosos por conocer más detalles. No solo de su amistad con Laura Escanes, María Pombo o Marta Díaz, sino también por descubrir algo más sobre su posible debut televisivo, que por el momento es solo una especulación de los usuarios y no hay nada concreto sobre la mesa. En realidad, en la mesa, tan solo copas de cócteles vacías.