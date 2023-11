Marta Díaz sobre su documental: "No se me ha quedado muy buen sabor de boca"

Marta Díaz, Dulceida y Lola Lolita fueron algunas de las influencers invitadas al estreno del docu-reality de la familia Pombo. Al igual que María Pombo, ellas también presentaron su documental no hace mucho tiempo.

Un mes y medio más tarde del estreno de su documental Marta Diaz lo ve muy lejano y desvela que se encuentra con ganas de hacer una segunda parte para compartir más aspectos de su día a día de forma más personal. Si, lo han leído bien, Marta apuesta por una segunda temporada más real y completa. No atravesaba su mejor momento tras la grabación de 'La vida de Marta Díaz', durante la edición y la presentación de los episodios la protagonista lo hizo público y se lo transmitió a todos sus seguidores.

"No se me ha quedado muy buen sabor de boca", revela ahora. A pesar de haber intentado dar el 100% de ella en una "situación complicada", insiste que en una segunda temporada lo daría todo y estaría enfocada totalmente en el proyecto. Asimismo, no pierde la oportunidad para asegurar ante los medios que "todo está bien" tras su ruptura con Sergio Reguilón.

Polémicas de alfombras

La tiktoker pone en entredicho que los rumores de las alfombras rojas sean realidad y duda que las polémicas surgidas por colarse en ellas sean realidad. "A la gente le gusta hablar mucho", comenta esclareciendo que los photocalls están muy controlados.

Un encuentro viral con la realeza

En la celebración del 25 aniversario de LA RAZÓN, Belén Esteban entre los dos mil invitados saludó a los Reyes y se fotografió junto a ellos, una imagen que ha recorrido el país que junta a la Reina de España con la Reina del Pueblo.

La anécdota ha llegado a todas las alfombras y los influencers comparten sus reacciones al encuentro más viral de las redes en las últimas semanas. Por redes derrochan atrevimiento, pero en un encuentro con la realeza se lo pensarían dos veces y Marta Díaz no tiene el desparpajo de Belén.