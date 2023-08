Vídeo: Aitana y Sebastián Yatra juntos pero no revueltos

Después de visitar Colombia, tierra del cantante, Aitana y Sebastián Yatra han aterrizado en España para pasar sus vacaciones en Ibiza. Como se pudo saber por una foto que publicó el cantante, la cual pocos tiempo después borró, están pasando el verano juntos en Formentera. Y es que los jóvenes han llevado su relación al siguiente nivel y, aunque ninguno lo haya confirmado de manera oficial, si se han dejado ver juntos disfrutando del periodo estival cerca de familiares y amigos.

A pesar de que ambos han sido discretos, la escena muestra que Yatra es ahora uno más del clan Ocaña y que su relación va viento en popa.

Antes de retomar sus muchos compromisos profesionales, los tortolitos están disfrutando del sol y la playa junto a la familia de la cantante catalana. Los cantantes han recorrido las aguas del Mediterráneo y no han dejado pasar la oportunidad de broncearse y darse un chapuzón.

En octubre comenzará la gira de Aitana, mientras que Yatra, por su parte, asistirá el próximo 14 de agosto al evento ‘Jardín de la cerveza’ en Perú. Por ello, antes de que comience sus próximos compromisos han decidido tomarse un tiempo para disfrutar de uno de los momentos más dulces para la pareja.

Este es el primer verano que la pareja pasa en calidad de novios, pero no es la primera escapada que organizan juntos. Aunque los dos intentan dejar de lado su esfera privada para poder disfrutar de tiempo de calidad juntos, algunos de sus fans han compartido vídeos e imágenes suyos, donde la cantante de ‘Vas a quedarte’, mostró su apoyo en el festival Cap Roig de Girona, en el que Sebastián Yatra le dedicó la canción de ‘Te amo’. Un gesto romántico que se une a otros muchos que han dejado ver la pareja que, si bien no comparten su vida privada, no temen expresarse con libertad.