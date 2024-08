Yuyee finalmente cede y acepta a vender el Santuario Libertad a Frank Cuesta: la cantidad que le pide

Frank Cuestaha confesado que ha conseguido llegar a un nuevo acuerdo con su exmujer Yuyee: El herpetólogo ha anunciado hoy en directo en su canal de Youtube que ella ha aceptado a poner el Santuario Libertad a nombre de su hijo Zorroa cambio de unos 160.000 euros. La tailandesa traspasará las tierras cuando el naturalista le transfiera el dinero.

"Creo que con el dinero de Kick (plataforma de directos) y con otro dinero llegamos para dárselo. Nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó. No es un pacto ni amigable ni no amigable. Al final del día lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el santuario", ha explicado Cuesta.

Además el aventurero ha enumerado algunas de las razones por las que habría cambiado de opinión: "Se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno tal y como está. Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene. La segunda parte es que creo que un dinero que estaban esperando se ha caído".

No obstante, Frank Cuesta ha querido dejar claro que pese a que temporalmente han firmado la pipa de la paz, no quiere volver a tener ningún tipo de relación con la que fue su mujer: "Tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber nada más de ti", ha manifestado, pero ha querido aclarar que no intercederá entre ella y sus hijos en común, y que e incluso les dirá que tengan una aproximación con Yuyee cuando lo crean necesario.

Sus inicios de la discordia

El youtuber hace apenas unas semanas que no había podido llegar a un acuerdopara la compra de los terrenos donde se sitúa el santuario y además subrayaba el apoyo que había recibido por parte de sus hijos. De hecho, estos, conocidos como Zorro y Zape han dado diversas entrevistas en las que han expresado su desacuerdo con Yuyee, evidenciando una relación complicada con ella y poniéndose del lado de su progenitor.

Actualmente, Yuyee, ha rehecho sentimentalmente su vida y se encuentra comprometida con Chris Korn.