Zorro, el hijo mediano de Frank Cuesta y Yuyee, carga también contra su madre: "Me da mucho asco"

Zorro, el hijo mediano de Frank Cuesta y Yuyee ha sido el último en tomar partido sobre el conflicto familiar entre sus padres. El joven ha decidido pronunciarse y lo ha hecho al igual que su hermano, Zape, en el canal de YouTube de Javi Oliveira. Allí, ha revelado su opinión sobre la situación y no ha dudado en expresar su decepción con Yuyee. "Me siento como si mi vida es un poco como una mentira, porque estaba siete años esperando por ella, intentando ir a verla cada semana, porque no podía, porque tenía colegio y tal... Y después de todo eso, está mi madre haciendo todo eso. No me creo que esté pasando eso. Todo eso por dinero es una locura", ha manifestado.

Zorro ha revelado que estaba jugando para el equipo de fútbol de Mallorca pero ha tenido que renunciar temporalmente a su carrera porque "la situación en la familia está muy mal y es necesario ayudar a mi padre y a mi hermana pequeña". Oliviera, ademas, ha hecho alusión a las últimas declaraciones de su madre en Tailandia a lo que él ha respondido: "El tema de las drogas para mí es muy fuerte, porque yo sé lo que ha pasado. Estaba allí con mi familia. Tengo recuerdos muy malos, policías en mi casa cuando yo tenía 7-8 años, para mí es un tema muy fuerte y no me gusta hablar sobre eso".

"Me da mucho asco"

El joven también ha arremetido contra la nueva pareja de su madre, asegurando que Chris Daran Korn, la nueva pareja de su madre, tiene culpa de esta situación, señalando que "no me cae bien, está metiendo mierda". Asimismo Zorro ha declarado que está totalmente en contra del proceder de Yuyee: "Anoche le dije que es muy feo lo que está haciendo, me da mucho asco, que va a vender a su familia. No voy a tener la misma confianza con ella".

En las próximas semanas podría saberse si Frank Cuesta, tendrá que abandonar el santuario de la discordia.

Frank Cuesta recuerda la detención de Yuyee

El herpetólogo recientemente ha enumerado los pasos que llevaron a Yuyee a prisión. "Salió de un centro de rehabilitación, carísimo. A los tres días desaparece; nadie sabe dónde está. Lo siguiente que tengo es una llamada de la policía, que está en el aeropuerto", ha iniciado, desvelando en qué estado se encontraba la exmodelo cuando fue arrestada por la policía de Tailandia. "Llegó borracha perdida y le intentaron encontrar algo y no encontraron nada. Le encontraron una bolsita vacía, donde dijeron que sacaron cinco miligramos. Cinco miligramos los sacas de cinco billetes. Eso es lo que pasó. Yo luché porque era injusto que le metieran tráfico de cocaína cuando no había cocaína ahí".