Yuyee, exmujer de Frank Cuesta, rompe su silencio y habla de su nueva pareja: "Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo"

Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, ha concedido su primera entrevista en España al diario "El Mundo". En ella, la tailandesa ha dado su versión de los hechos del conflicto que mantiene en estos momentos con el espeleólogo por el Santuario Libertad y ha desvelado detalles desconocidos de su relación con Frank Cuesta y de Chris Korn, su actual pareja.

Todo comenzó cuando hace unos días el televisivo reveló que Yuyee le estaba pidiendo 3.500 euros de alquiler por el Santuario Libertad, la reserva de animales ubicada en Tailandia y gestionada por Frank, que está a nombre de la que fue su mujer durante dos décadas. Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo de compra de los terrenos por valor de 225.000 euros. Ahora, le ha tocado el turno a Yuyee dar su versión de la historia para conocer los motivos que le han llevado a esta situación con el padre de sus hijos.

La versión de Yuyee

"Todo surgió a raíz del divorcio. Frank y yo nos divorciamos el pasado diciembre y tras 22 años de matrimonio finalmente firmamos los papeles del divorcio. Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras", explica Yuyee en "El Mundo". "Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 100.000 baht (unos 2.500 euros) y luego todavía rebajó más la cantidad", continúa. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes (tailandesas), es su responsabilidad. Pero yo me fié de su palabra y no firmamos ningún contrato", señala.

Ante esta delicada situación de inseguridad y de no saber si iba a cobrar o no la pensión acordada en el contrato verbal que pactó con Frank Cuesta, Yuyee ha tomado cartas en el asunto con las tierras que tenía a su nombre: pedirle un alquiler por ellas en de depender de la recepción de la pensión. "Desde un principio, la propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla a mi nombre por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la cárcel. Mi vida acabaría si eso sucediese. Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse", expresa.

A lo largo de estos días, Frank Cuesta ha dado su versión de lo ocurrido. Según el televisivo, tenía con Yuyee un acuerdo verbal por el cual el santuario pasaría a ser propiedad de sus hijos una vez cumpliesen la mayoría de edad y su exmujer incumplió su palabra. Sobre este asunto, la modelo tailandesa ha dado una versión completamente diferente a lo que ha dicho su exmarido: "Cuando quise poner la propiedad a nombre de mis hijos, Frank dijo que no estaban listos para esa responsabilidad. Insistió en que siguiera a mi nombre. Entonces acordamos mantener la propiedad a mi nombre, pero con un contrato de alquiler para que me sintiera más segura. Ahora, él me alquila la propiedad por 100.000 baht mensuales. Nunca tuve intención de que este santuario fuera una moneda de cambio, y las vidas de los animales no son negociables. La situación se ha presentado de forma muy sesgada y quiero velar por la seguridad de todos los involucrados".

Así define Yuyee a Frank

"Algunas cosas de nuestra relación no voy a contarlas, ni tienen por qué hacerse públicas. Tuvimos nuestros problemas sin resolver y es importante que la gente entienda que hay mucho más en la historia de lo que se ha contado, pero no todo tiene que salir a la luz. Durante 22 años, nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes. Cada vez me sentía más y más pequeña. Tan incomprendida, que mi verdadero yo se fue apagando. No era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control. Pido a la gente que tenga compasión", declara sobre si le gustaría que la gente la entendiese mejor.

Frank Cuesta y Yuyee. larazon

Sobre su relación con el televisivo, Yuyee se abre en canal: "Mi relación pasada con Frank fue complicada. Como pareja, todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirme ni querida ni importante. Como padre, creo que intentó hacerlo lo mejor posible en muchos aspectos, pero las complicaciones de nuestra relación dificultaron que funcionáramos como una familia unida. Los problemas no resueltos y la naturaleza de nuestra relación afectaron la dinámica familiar, haciendo complicado mantener un ambiente saludable para nuestros hijos". A pesar de lo ocurrido, la modelo tailandesa ha hecho un ejercicio para que no le afecten sus comentarios: "Al principio, me enfadé. Después, me puse muy triste. Pero con el tiempo, me di cuenta de que lo que él dice son cosas que nada tienen que ver conmigo ni con la persona que soy. Y que yo nunca le haría algo así".

Yuyee, enamorada de nuevo

Yuyee ha encontrado de nuevo el amor y está más enamorada que nunca de Chris Korn, su actual pareja, y activista transexual de lo derechos LGTBI de Tailandia. La exmujer de Frank Cuesta está muy feliz al lado de Korn y se deshace en halagos en la entrevista: "Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024 y sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso".

"Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. Tengo una amiga que también es LGBTQ y lleva tiempo formando parte de mi vida, así que estoy acostumbrada a verla con su mujer. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos", finaliza Yuyee.