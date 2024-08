'Zape', hijo de Juan Cuesta, arremete sin paliativos contra su madre: "Le diría que tenga un poquito de personalidad"

Frank Cuesta fue protagonista de varios titulares hace unas semanas al revelar que su exmujer, Yuyee, quería cobrarle 3.500 euros mensuales por el santuario a modo de alquiler, pues en los documentos figura a su nombre. "Se me ha dado un ultimátum de 'lo tomas o lo dejas', y yo obviamente no quiero perder este santuario, que sería una conmoción, no para mí, sino para muchos animales que habría que cazarlos, meterlos en cajas y llevarlos a centros de rescate", señalaba el herpetólogo en un vídeo publicado en su canal de Youtube en el que relataba la situación.

Ahora que la relación entre ambos es nula, Cuesta pidió ayuda a sus seguidores para recuperar uno de sus tesoros más preciados. Entre todo el apoyo que ha recibido dentro del universo virtual se encuentra el de su hijo mayor, Saris Felix, conocido como 'Zape', que en esta contienda se ha posicionado del lado de su padre y ha apuntado contra su madre.

"Nunca he tenido muy buena relación con ella"

Zape ha roto su silencio en una entrevista en el canal de YouTube de Javi Oliveira, el futbolista ha criticado la postura de su madre: "Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", ha apuntado, haciendo referencia al momento en el que encarcelaron a Yuyee.

Zape ha asegurado que es consciente de que su padre "no es un santo", pero ha opinado que la actitud que ha tomado Yuyee respecto a él es desproporcionada: "No hay nada que haya hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada". Asimismo el joven ha asegurado que está "enfadado" con Yuyee. "Mi madre no habla de esta situación. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida”, ha admitido.

Zape, ha ido más lejos y ha confesado que su relación con su progenitora siempre fue tensa y además ha resaltado el importante papel que ha tenido Frank Cuesta en su educación: "Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo bastante complicado desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella. Es algo muy muy fuerte”. Con estas declaraciones ha vuelto a hacer alusión al momento en el que Yuyee entró a la cárcel y fue multada con 42.000 euros.

Las palabras de Yuyee

Finalmente Frank Cuesta y Yuyee han llegado a un acuerdo en el que Cuesta pagará la suma de 225.000 euros por la compra de los terrenos. La actriz tailandesa que ha comenzado una relación con Chris Korn se ha pronunciado recientemente en una entrevista concedida a 'El Mundo', donde ha criticado el comportamiento del aventurero asegurando que él cambió su actitud cuando se divorciaron. "Todo surgió a raíz del divorcio. Frank y yo nos divorciamos el pasado diciembre y, tras 22 años de matrimonio, finalmente firmamos los papeles del divorcio. Cuando nos divorciamos, confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato", ha relatado y ha añadido que posteriormente él empezó a reducirle su pensión.

"Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 100.000 bahts —aproximadamente unos 2.600 euros— y luego todavía rebajó más la cantidad. Le pedí que la aumentase porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora", ha detallado.