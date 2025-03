Fernando Botero :"Ver trabajar a mi abuelo era fascinante"

Fue en una casa, en un especie de patio interior o posiblemente fue en un salón con mucha luz, había una mesa preciosa preparada para el almuerzo hace muchos años. Fue en la Ciudad de México en la Colonia Condesa y el gran Nicolás Sánchez Osorio, editor mexicano y periodista famoso entre los famosos, me ofreció una comida en aquel viaje que hice a la ciudad en donde nací después de años de haberme quedado a vivir en Madrid y que ahora merece la pena recordar con este increíble e inesperado encuentro en la semana del arte contemporáneo celebrada en Madrid.

Al que Nicolás sentó a mi lado en ése almuerzo era un artista colombiano, muy simpático, nos contamos nuestras vidas, yo llevaba muchos años viviendo en Madrid y cuando me dijo su nombre, me quedé indiferente. Era Fernando Botero. ¿Indiferente sentada en un almuerzo en una casa privada hablando horas con Botero? Sí, yo no lo conocía y en aquellos años sus gordas no habían llegado a Madrid y todavía su arte no era ese que tiene un valor incalculable. El círculo suele cerrarse por algún sitio en un momento inesperado y este en concreto se cerró en el restaurante NuBel del Museo Reina Sofía durante la gran fiesta que ofreció el filántropo salvadoreño Mario Cader. Yo estaba charlando con Gabriel Suárez inventor y promotor de Lucha de Gigantes y me preguntó en un momento dado del corrillo en el que estábamos: ¿Os conocéis? Ambos respondimos que no. Gabi Suárez muy caballeroso y atento como siempre me dijo: “Alicia, te presento a Fernando Botero”. Mi cara obviamente cambió porque Fernando Botero solo ha habido uno y tristemente ya no está con nosotros desde hace más de un año. El joven me saludó muy amablemente: “Mucho gusto. Sí, me llamo Fernando Botero. Soy su nieto”. La vida es tan estupenda que no podía perder la ocasión de contarle aquel almuerzo en la Ciudad de México al lado de su abuelo y preguntarle por su vida, si también es ¿Artista, escultor como su abuelo, filántropo…?

Aquí la entrevista que me concedió el NIETO DE FERNANDO BOTERO

P¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu abuelo?

R La mayoría de los recuerdos que tengo de mi abuelo son en Pietrasanta en Italia, la pequeña ciudad en donde mi abuelo se transladó en los años ‘70s. cuando dejó de pintar para convertirte en un maestro de la escultura. Todos los veranos los pasábamos en Pietrasanta. Yo tenía 3 o 4 años y me acuerdo estar con mis primos y mis hermanos viendo pintar a mi abuelo, viéndolo pintar los pequeños detalles de las pinturas, como las uñas o las manos de los personajes de sus pinturas. Él muchas veces nos invitaba a su estudio a hacer algunas pinceladas en la parte de debajo de sus cuadros. Cuando nos marchábamos borraba lo que habíamos hecho, pero para un niño era un momento de alegría pura estar con él y pintar. Era fascinante. Estos son los primeros recuerdos que tengo de mi abuelo” comenta Fernando Botero nieto en nuestro encuentro en el Museo Reina Sofía de Madrid.

“Yo lo he visto en dos etapas diferentes, cuando hacía la escultura. Era espectacular verlo de pie esculpiendo y era también muy interesante ver cómo se fundían esas esculturas en las fundaciones en Italia. Es un proceso muy artesanal. Mi abuelo no hacía todo el proceso pero verlo trabajar era fascinante”

Nota: Fernando Botero estuvo en Pietrasanta, Italia, desde 1983 en donde se instaló. Esta ciudad de la Toscana italialia es famosa por su tradición en la escultura en mármol y en bronce. Pietrasanta se convirtió en un lugar clave para su producción artística porque le permitió colaborar con los mejores artesanos y fundiciones de bronce. Botero volvió en repetidas ocasiones hasta sus últimos años.

Fernando su nieto recordó: “Estar dentro del estudio de mi abuelo era entrar en su mundo y no importaba nada de lo exterior. Su mundo era crear”

Le pregunté acerca de la obra de Botero y sus piezas de gordas.

"Cuando fuimos creciendo siempre hubo charlas sobre el tema del volumen. Mi abuelo lo descubrió en un viaje a Florencia admirando obras de artistas del Renacimiento. Esa fascinación que él tenía por el volumen. El volumen lo cautivó y fue el estilo que lo marcó durante toda su vida.

“Mi abuelo no pintaba gordas, sino trabajaba con el volumen en sus obras”

El nieto de Botero no es artista, estudió Administración de Empresas pero recalca que todos en su familia han estado siempre vinculados al arte: “Yo escribí un libro que se llama lo publiqué en Colombia en el año 2014. Trata sobre las posibles causas y las posibles soluciones a la pobreza en Colombia”. Fernando Botero Quintana es hijo de Fernando Botero Zea ex Ministro de Defensa colombiano. En su libro recopila 17 entrevistas a personajes, entre otros a los expresidentes: César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

Con su padre y con sus tíos se ocupa de difundir el legado de su abuelo: “Ellos crearon la Fundación Fernando Botero dedicada a la obra del artista y su legado organizando exposiciones.

Fernando recordó la exposición de su abuelo que se exhibió en Roma en el Palazzo Bonaparte. Esta exposición se inauguró con motivo del primer año de su muerte. La muestra actualmente está en el Palau Martorell de Barcelona y se podrá visitar hasta el 20 de Julio de 2025.

Este año habrá exposiciones de Botero en China y en Singapour me comenta su nieto.

Fernando Botero Quintana vive en la Ciudad de México con su mujer e hijos pero viaja constantemente a Madrid y a otras partes del mundo promoviendo arte.

"México para la familia Botero es muy especial porque el maestro Botero se trasladó allí en el año ’56 con mi abuela su primera esposa, Gloria Sea . En la Ciudad de México nació mi padre y allí fue en donde descubrió su estilo estudiando el muralismo de Diego Ribera".