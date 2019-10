Parece que Ciudadanos le ha cogido el gusto a los embarazos en campaña. Si en los comicios autonómicos del 26-M Begoña Villacís posó orgullosa con su “tripita” en los carteles electorales, ahora le ha tocado a Inés Arrimadas el turno de dar buenas noticias. Según ha confirmado Ana Rosa Quintana en su programa matinal, la segunda cara más reconocible de la formación naranja (solo por detrás de Albert Rivera) está esperando su primer hijo. “Lo siento mucho, a lo mejor me he adelantado un poco, pero me han dado la noticia y tengo que darla”, ha comentado la presentadora, a lo que añadió que las noticias “siempre llegan por sitios insospechados”. Arrimadas, de 38 años, aún no se ha pronunciado sobre el asunto. “Es muy pronto, no quería decirlo todavía. Estoy muy feliz, creo que se me nota en la cara. Me ha costado mucho”, afirmaba la política de Ciudadanos a la prensa.

Pese a que siempre ha querido transmitir una imagen de seriedad en el plano profesional, la vida privada de la portavoz de Cs en el Congreso de los Diputados siempre ha dado pie a comentarios. Arrimadas pasó por el altar en verano de 2016 en Jerez de la Frontera para sellar su compromiso con Xavier Cima, también político, pero con ideas opuestas al programa que defiende el partido de Rivera. Convencido nacionalista, Cima fue diputado por la extinta Convergencia Democrática en el Parlamento de Cataluña entre 2013 y 2015. En ese periodo compartió tribuna con la que años después se convertiría en su mujer.

Sin embargo, a medida que se fue consolidando su relación con la portavoz naranja su tono independentista se fue relajando. Ya no se pueden leer en su cuenta de Twitter mensajes como los “Cataluña no es España” o “el pueblo catalán ha demostrado un excelente civismo a través de la vía catalana hacia la independencia” que colgaba antaño. De hecho, en su biografía no queda ni rastro de su pasado político: ahora solo se refiere a su faceta como empresario, por cierto, en inglés. Los pocos tuits en catalán son de ánimo a su equipo de fútbol, el Barcelona. No hay ninguna mención a la situación convulsa que vive la comunidad donde nació desde que salió a la luz la sentencia del “procés”. Cima ha cambiado su escaño en el Parlament por la tribuna de medios especializados en temas económicos.