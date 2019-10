Jorge Javier Vázquez: “No sé si me tengo que volver a operar”

El famoso presentador ha anunciado que tras una revisión rutinaria a la que se sometió tras sufrir un ictus en marzo, los médicos han comprobado que uno de los stents que le implantaron ha sufrido un estrechamiento.”Hay uno de ellos que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15% y que para solventarlo tendrían que colocar otro stent o colocar una bolita para abrirlo un poquito más, pero sin más complicaciones”. Sin embargo, “No sé aún si me tengo que operar [...] Poca gravedad deben haberme visto cuando la siguiente cita la tengo para un mes y pico más tarde”, ha confirmado.

Jorge Javier Vázquez, de 49 años, sufrió el pasado marzo un aneurisma congénita que desembocó en una hemorragia. “Podía haber sido muchísimo peor. Me desperté en la UCI, tranquilísimos: todo ha ido bien. A falta de uno me han colocado dos stent”, reveló en aquel momento en su blog. “Recuerdo que incluso un día llamé al neurocirujano para preguntarle si lo que me estaba sucediendo era normal y su respuesta afirmativa me tranquilizó. Lo más complicado ha sido enfrentarse a esa sensación –no sé si cierta o no– de que no puedes elegir la vida que llevas sino la que te impone la salud. Se instala así una sensación cercana al fracaso, a la derrota. Te rebelas, incluso, porque no entiendes que te haya tenido que pasar precisamente a ti. Por la noche brotan miedos que te provocan terror. No piensas ya en tu fragilidad sino en la de los que te rodean, que es algo que a mí me produce espanto. Pero todo esto es lo usual, dicen. Mi psicóloga lo define como estrés postraumático y, a mí, saber que todo está dentro de la normal me produce mucho bienestar, aunque el concepto de ‘normalidad’ siempre me ha parecido muy inquietante”.