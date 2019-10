Kiko Jiménez revela su estrategia en la “repesca” de GH: ir contra Estela y Antonio David

Sin duda Kiko Jiménez, junto con Hugo Castejón, son los dos cursantes más polémicos de esta edición del reality y también los que más posibilidades tienen de volver entrar en Guadalix. Además, Kiko promete que, de ser elegido por la audiencia, está dispuesto a convertirse en el peor de los sueños de sus ex compañeros que, según él, le han defraudado a la salida.

La pregunta obligada al cruzarse por los pasillos de Telecinco con Kiko Jiménez es si tiene la maleta preparada para entrar en la casa. Nadie duda de que el jienense vuelva en muy pocos días a emprender el camino por la A-I para cruzar la puerta que hace menos de un mes traspaso, la de la casa de GH en Guadalix de la Sierra. Al otro lado le esperan los que un día aplaudieron y lloraron, muchos menos que los anteriores, su salida. Y él, aunque intenta disimularlo, ya tiene su estrategia y me asegura que no va a desaprovechar la oportunidad. Promete luchar con uñas y dientes por el maletín de ganador de la séptima edición del reality de famosos. Confiesa que hay dos personas que no se van a esperar su reacción y curiosamente son dos de los que antaño fueron sus aliados: Antonio David y Estela, con la que casi llega a algo más que una amistad.

Por un lado asegura que tras su salida y ver vídeos de lo que el ex de Rocío Carrasco ha dicho a su espalda, su percepción sobre él ha cambiado. Además a esto hay que sumar que en el plató del programa tuvo un duro enfrentamiento con la hija que el ex guardia civil tiene con Rocío Carrasco. Un hecho que terminó llevándole a confesar públicamente que Rocío Flores no llevaba razón en el enfrentamiento con su madre, un problema del que llevamos hablando muchos años. Es más, esta misma semana concedía una entrevista en una conocida revista de corazón y se reiteraba en sus afirmaciones.

Así las cosas, promete que, si entra de nuevo en el concurso, piensa poner en su sitio a Antonio David. Confiesa que no le teme su reacción y no le importa que le ataque porque así la audiencia acabará alegrándose por ver otra cara del concursante al que tacha de mueble por su pasividad.

Por otro lado está Estela, la mujer de Diego Matamoros. Con ella estrechó lazos y forjaron una bonita relación, difícil de entender en el exterior. Después de defenderse y justificarse públicamente juntos, por separado la cosa hizo aguas. Una vez que puso un pie en plató, Kiko la negó e incluso insinuó que podría haber sido víctima de un montaje urdido por Estela y su marido. También tuvo que dar explicaciones a Sofía Suescun, su pareja y la mujer con la que ha vuelto a retomar su relación. Ahora si volviese, Kiko no se lo pondría fácil a su mejor aliada y amiga especial. Asegura que la historia que comenzó no terminará con un edredoning, tal y como muchos pensábamos.

La maquinaria está en marcha y Kiko quiere poner toda la carne en el asador. ¿Cumplirá con su palabra?