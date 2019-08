Kiko Matamoros: « El cáncer de Laura Fa no es justificación para sus ataques y sus mentiras »

Hablo con Kiko Matamoros para preguntarle, si tras ver ayer a Laura Fa rota en Sálvame confesando que había padecido un cáncer de tiroides, había cambiado de opinión con respecto a su intención de demandarla. Me sorprende su tajante respuesta a la que me cuesta dar crédito: “Sigo pensando lo mismo: es una mentirosa, una desinformada y una...”. Trato de hacerle reflexionar pero Matamoros es cabezota y se mantiene en sus trece. Saber que Laura Fa ha tenido un cáncer no es suficiente para perdonar el daño moral que le ha causado. Supongo que buscando un símil me pone el ejemplo de los ex fumadores: “Es como esos gilipollas que dejan de fumar y se creen con derecho a pontificar” - y añade- “¡Oh!, Mi cáncer es más grande que el tuyo”.

Matamoros no se apiada porque “el cáncer de Laura Fa no es justificación para sus ataques y mentiras. Esta señora ha exagerado y manipulado la información. Su actuación ha sido despiadada y fascista”. Trato de ahondar en la cuestión que más le ha molestado y él se explica: “Ha engañado a todo el mundo con un protocolo médico que no se ajusta al que se realiza en el cáncer de vejiga. O es una ignorante o una malintencionada”. ¿Qué protocolo?- le pregunto y el colaborador continúa: “No puede decir que yo sabía la naturaleza de mi tumor. Hasta que se realiza la biopsia es imposible saberlo.”

Ante lo aplastante de su respuesta, le pregunto: “¿Ella ha dicho eso?. Kiko asegura que Laura Fa hizo esa afirmación y “en eso ha basado todos sus ataques” y me propone que vea el último Viva la Vida “dónde se recopilaron todas las declaraciones de Laura Fa y la valoración de las mismas por un médico que las negó todas”.

Le prometo que lo haré y le pregunto si continuará con las acciones legales que ha emprendido: “Yo sé que no he mentido. Ella, sí y gravemente. Voy a demandarla por daños morales.” El colaborador no cree, ni aún sabiendo que Laura por su cáncer tiene acceso a oncólogos, haya una base de verdad en las aseveraciones realizadas por la colaboradora: “Es mentira, no habló con nadie. No hay un oncólogo en España capaz de sostener esas barbaridades. Que dé el nombre y el número de colegiado”. Le recuerdo que ayer Laura Fa dijo que había hablado con un oncólogo en Estados Unidos y se parte de risa. Antes de despedirnos, reflexiona sobre las intenciones de Laura Fa, en su ataque hacia él: “Laura ha mentido con la intención de hacer daño.”

Sé que Matamoros no mintió pues he estado en contacto con él desde que salió publicada la noticia en Lecturas, interesándome por su salud. Desde el primer momento me dijo que hasta que no se hiciera la biopsia con la muestra extraída en la intervención, no podía saber el alcance de la enfermedad ni si se trataba de un cáncer. “Los médicos no son optimistas porque hay varios tumores y lo que más le preocupa es que haya podido extenderse por el aparato urinario.” Sin embargo, tras la intervención del día 6 de agosto, excepto uno, los “tumores” que se intuían en la resonancia, se desvelaron como simples coágulos y el tumor fue extraído sin mayor dificultad. Los resultados de la biopsia, publicados unos días después en la revista Lecturas, eran muy positivos y el oncólogo de Matamoros, Dr. Luis Capitán, especialista es Proctología y Cirugía Colorrectal, le dio la buena nueva: “El tumor es benigno y no ha degenerado en cáncer.”

Aquel día, en el que el colaborador respiró tranquilo, comenzaron las dudas y ataques de algunos de sus compañeros. Mientras Antonio Montero reflexionaba con ironía sobre la milagrosa curación de Matamoros deseando “ojalá todos los cánceres con tan mal pronóstico a priori se curaran tan fácil”, Laura Fa fue más allá y se atrevió a cuestionar la enfermedad de Matamoros.

Hago los deberes y me veo el “Viva la Vida” de marras ya que, no he estado muy conectada este mes de agosto y escucho las declaraciones de Laura Fa que Matamoros no perdona y el dictamen médico al respecto:

1- “Con una ecografía y una resonancia el médico sabe con seguridad el alcance del tumor sin necesidad de esperar a los resultados de Anatomía Patólogica”. Falso: “es necesario hacer el estudio de Anatomía Patológica para saber si es benigno o maligno y sí se ha infiltrado aunque es un cáncer que si se diagnostica pronto tiene buen pronóstico- aseguró el especialista consultado por el programa.

2-”Es imposible que a la vista de una resonancia un médico atribuya la existencia de un tumor de vejiga, la existencia de otros que han resultado ser coágulos adheridos”. Falso: “La imagen ecográfica no es de calidad, se puede confundir tumores con coágulos u otras adherencias”.

3-”A la vista del descubrimiento de un tumor en la vejiga el médico debe transmitir optimismo porque es un tumor que no tiene trascendencia”. Falso “El médico en ese difícil trance de comunicar un posible cáncer debe ser realista.”

4-”Es imposible que Kiko hubiera perdido dos litros de sangre porque se hubiera muerto”-Falso: “Depende de en cuanto tiempo, si es lenta el organismo se puede adaptar, si es rápida puede ser letal.”

No quiero abrir más heridas y no le pregunto qué le ha parecido que María Patiño haya apoyado públicamente a Laura Fa en su guerra con Matamoros. Quizás en otro momento....