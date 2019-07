King Jedet, sobre Dani Mateo: "Me dijo que sería una travesti de Chueca más"

King Jedet ha explotado en su perfil de Instagram. El artista ha publicado un duro mensaje contra Dani Mateo donde narra una situación que vivió hace un año cuando se reencontró con el conductor del programa Yu, No te pierdas nada de la Cadena Ser.

Cabe recordar que Jedet y la youtuber Soy una pringada abandonaron en espacio de Mateo después de la polémica vivida con Antonio Castelo. Ahora, más de un año después, el intérprete de En Miami ha escrito este texto tan crítico hacia Mateo: "Hace un año coincidí en una premiere con Dani Mateo tras haber dejado mi trabajo en Vodafone Yu. Le saludé cordialmente y nos preguntamos cómo estábamos. Dani me preguntó que cómo me sentía al haber dejado el programa y le contesté que bien, que sentía que esa etapa había terminado. De repente me dijo algo que se me clavó y que lleva un año dentro de mí queriendo salir: 'El programa te daba mucha credibilidad, que alguien COMO TÚ trabajase en un sitio serio era muy bueno para tu carrera... creo que has cometido un error y que no deberías haberlo dejado. Tu carrera está acabada... Ahora simplemente te convertirás en una travesti cutre de Chueca más'. No me dolió que pensase que mi carrera estaba acabada, creo mucho en mí, me dolió que alguien que ha apoyado públicamente a la comunidad LGTBIQ pensase que me estaban haciendo un favor al dejar a alguien como yo estar en un medio serio y me dolió que tratase a las drag queens de Chueca como personas de cuarta cuando para mí son artistas que se lo curran mucho para poder vivir de su arte. No les llegas a la suela del tacón y quizás, querido Dani, el problema es que tú eres un hombre heterosexual cis genero privilegiado y cutre más que se cree por encima del resto y deberías educarte en el respeto, tolerancia y libertad ¡FELIZ ORGULLO!".

Y para terminar, Jedet reitera su respeto por todos los compañeros que hacen posible este programa: "Respeto mucho al programa y a todo el equipo que trabaja allí, este texto habla de Dani Mateo en concreto y no de Vodafone Yu".

Este mensaje ha tenido el aplauso de rostros conocidos como Cristo Bañez y Natalia Verbeke, además de la respuesta de Bibiana Fernández: "No conozco a Dani pero sí a esos falsos modernos, la tolerancia no tiene que ver ni con edad ni ideologías, lo he conocido en todas partes los unos y los otros", informa Ep.