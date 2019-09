Camilo Sesto ha muerto. ¿Viva Camilo Séptimo?

Camilo Sesto siempre quiso un heredero. Jamás se casó y los escasos amores que se le atribuyeron pasaron sin pena ni gloria por su vida. Fue un “soltero de oro”, un auténtico ídolo del que se enamoró toda una generación, gracias a su atractivo y a su arrolladora personalidad.

Sin embargo, muy pocas mujeres gozaron del amor junto a él, lo que alimentó siempre los rumores sobre su ambigüedad sexual. Por eso, cuando el cantante aseguró a mediados de los ochenta en una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! que había sido padre, la noticia sorprendió a propios y extraños.

El cantante aseguró en 1984 a la revista que publicó la noticia de su paternidad que “Hasta en la raya de mi mano está escrito que iba a tener un hijo. Y lo tengo. Ante todo quiero aclarar dos cosas: que el niño ha sido intencionado, es decir, querido. Querido por mí y por su madre. Es fruto del amor y de mi intención de ser padre. Y, segundo, que no me pienso casar. Está todo muy aclarado y muy explicado entre la madre de mi hijo y yo”.

Camilo había conseguido ser padre gracias a una de sus fans: Lourdes Ornella, una mexicana que entonces tenía 29 años y que residía en el país azteca. La joven era una auténtica desconocida para los medios y antes del anuncio de que era la madre del único hijo del artista, no hubo ninguna imagen que acreditara una relación sentimental entre ellos. El niño nació en Mexico y Camilo no estuvo en el parto. Unos meses después de dar a luz, la bella mexicana llegaba en un avión, sola y con un bebé de seis meses a Madrid. El artista le esperaba en su infranqueable mansión de Torrelodones, dónde estaba todo dispuesto para recibir a Camilo Séptimo, como le llamaba en broma a veces su padre.

Camilo ya conocía a su único hijo, ya que tras dar a luz Lourdes se desplazó a México y en secreto fue bautizado, actuando el propio Camilo como padre y padrino. Durante los meses anteriores a la llegada de la madre y el bebé, Camilo realizó todos los trámites para obtener la tutela y custodia del niño y que su nueva familia se instalara en Madrid. Él mismo explicaba en la entrevista que era su voluntad y de acuerdo con los deseos de la madre que Camilito, nacido en noviembre de 1983, se criara en España junto a él. A pesar de la sorpresa que causó la entrevista y las conjeturas a las que dio lugar el conocimiento de esta paternidad por sorpresa, el artista era el hombre más feliz cuando anunció la noticia: “Ya tengo mi hijo, y no quiero ocultarlo ni un segundo, no quiero ocultar lo que es mi felicidad”.

Lourdes que era según sus palabras “una mujer imprescindible en su vida” dejó de serlo a medida que el niño creció. La mejicana regresó a su país y pese a que entre ellos había unas cláusulas de visitas estipuladas, el cantante las incumplió. Tuvo que esperar a que su hijo fuera mayor de edad para retomar la relación materno filial y después se supo que debido a la mala relación de Camilo con el adolescente, Camilo Jr pasó por una fuerte depresión y estuvo a punto de quitarse la vida. Según declaro el joven si Lourdes “no pudo estar conmigo cuando era pequeño se debió a las dificultades económicas que pasó en aquel tiempo. Ella tenía la libertad de venir, a lo mejor no el poder económico”. Aún así, nunca reprochó a su padre el hecho de no facilitar las circunstancias para reunirse más veces con su madre: “No se lo reproché porque en ese momento no sabía. Se hizo lo que se pudo.”

El artista siempre consideró a su hijo lo más importante de su vida pero acabo perdiéndolo. La vida junto al divo, a pesar de que no le faltaba nada a nivel económico, no era fácil y éste acabó regresando a México. Tras el distanciamiento con su padre, las escasas veces que han vuelto a encontrarse, han estado marcadas por el escándalo. De hecho, Lourdes Ornella destapaba en noviembre de 2018 en una entrevista para la revista Lecturas en noviembre de 2018 que las personas del entorno de Camilo Sesto y concretamente, un hombre que no quiere ni nombrar, han imposibilitado desde hace muchos años los reencuentros entre padre e hijo. La mejicana asegura que la última vez que visitó a Camilo en Torrelodones “prohibieron a mi hijo entrar en la casa: “Ha estado en Madrid para ver a su padre y no pudo verle por órdenes de este señor, no podía entrar en la casa”.

Lourdes Ornella, molesta con la falta de apoyo de Camilo a su hijo que, a sus 36 años, trata de abrirse camino en el mundo de la música, ha llegado a decir recientemente que “Camilo es un muñeco, no tiene voluntad. Las personas de su entorno lo tienen abducido”. La mexicana asegura que “es imposible llegar a él, le llega la información totalmente deformada por los intereses de una persona”.

Estas explosivas declaraciones hicieron reaccionar al cantante a través de un comunicado de sus abogados en el que amenazaba con tomar “las acciones judiciales necesarias contra todo aquello de lo que se hable en los medios de comunicación sin rigor alguno”. Pero era Cristobal Huerto, administrador personal del cantante, quién dándose por aludido en las acusaciones quién hablaba en una televisión para defenderse. Cristóbal aseguró que “no hay nadie en el mundo que manipule a Camilo. Su padre lo quiere y ayuda . Yo digo hay que mandar este dinero a tu hijo, él lo firma y yo hago las transferencias. Yo no manejo ningún dinero de Camilo, cuidado”.

Aunque Cristo Huerto y su representante Eduardo Guervós negaban que “Camilo estuviera secuestrado” reconocían que había un equipo detrás de cada una de sus decisiones: “Camilo puede aceptar opiniones, el equipo puede llegar a una decisión, porque Camilo tiene confianza plena”.

La cuestión ahora, tras su fallecimiento, es saber si ese equipo como sospecha y acusa la madre de su único hijo, ha podido influir en las cuestiones hereditarias y en las últimas voluntades del artista figura como heredero universal su único hijo.Y De momento, la única certeza es que se avecina sin duda una nueva guerra mediática que sacará a la luz las miserias de uno de los ídolos más grandes de todos los tiempos.