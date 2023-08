Macarena Olona enamorada de un músico “republicano, feminista y antifascista”

Macarena Olonaha encontrado el amor en un comercial y músico vigués. Tras cuatro meses de romance han decidido hacer pública su historia repleta de casualidades.

La pareja es de ideales opuestos. La política exdiputada de Vox y ahora lidera el partido Caminando Juntos bajo el lema ‘Ciudadanos valientes de todas las ideologías, unidos en la defensa de nuestras libertades individuales y la igualdad de todos los ciudadanos’. Él se declara como “republicano, feminista y antifascista” y es muy activo en Twitter.

Fueron las redes sociales las que hicieron su ‘magia’ en el amor. Desde entonces en sus cuentas de Twitter comparten imágenes juntos, se lanzan indirectas, retuitean mensajes y se responden en la red. “Estamos en una nube”, relatan los enamorados, “Llevamos así desde que empezamos. Fue un flechazo. Y es una historia muy bonita”.

Olona no dudó en convertirse en seguidora en Twitter de David Romero tras su reportaje en La Voz de Galicia, un gallego que lamentaba la subida de los precios de los alquileres y defendía el derecho de los inquilinos a tener un proyecto de vida. “Nos seguimos por Twitter sin más”, pese a opuestas convicciones políticas Romero también siguió a la política, aquella a la que “Incluso la había llegado a insultar” en alguna ocasión.

Comenzaron los intercambios de likes hasta que el joven publicó una foto de unas albóndigas recién hechas: “Ella me escribió: ‘Me llega el olor aquí’. Yo le respondí: ‘Mejor saben’. Y a partir de ese momento ya empezaron a aparecer trolls llamándome perroflauta y de todo”. El hate desencadenó a un mensaje por privado de Olona para disculparse “Yo le dije que no era culpa suya y que yo también le pedía perdón por haberla insultado y juzgado sin conocerla”

Más tarde, al coincidir en Barcelona, Macarena invitó a cenar a David “¿Te atreves?”, a lo que el músico contestó: “Por supuesto”.“Desde el primer momento que nos vimos me di cuenta de que no era como yo pensaba. Hablamos mucho de política y vi que, aunque hay cosas en las que discrepamos, en cuanto a los temas sociales no somos tan distintos. Me llamó mucho la atención”.

Olona también se encuentra enamorada de Galicia y muestra su cariño: “Los gallegos entran sin avisar y cuando te quieres dar cuenta estás perdida”.